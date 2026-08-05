Načelnik općine s dvojicom sinova napao muškarca i dijete, oduzeto mu i oružje

Trojica muškaraca verbalno su napala 31-godišnjaka u Svetom Ivanu Žabnom jučer poslijepodne.

Policija navodi da su, zbog ranijih međusobnih nesuglasica, muškarci stari 58, 27 i 23 godine prišli zaustavljenom vozilu, u kojem se 31-godišnjak nalazio s djetetom, te su vikom, galamom i udaranjem po vozilu narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.

Zbog toga je protiv trojca podnesen optužni prijedlog, izrečene su im zabrane približavanja i uspostavljanja veze s napadnutim 31-godišnjakom, dok je od dvojice starijih napadača privremeno oduzeto oružje koje zakonito posjeduju.

Također se istražuje i je li trojac svojim napadom počinio i kazeno djelo, a sve okolnosti događaja utvrdit će se kriminalističkom istragom, izvijestila je policija.

Kako piše epodravina, 58-godišnji napadač je načelnik općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak, a druga dvojica napadača njegovi su sinovi.