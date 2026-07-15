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Trump dao žestoki ultimatum Iranu: "Sljedeći tjedan postat će im zaista loše, uništit ćemo sve ako..."

PišeK. Č., 15. srpnja 2026. @ 06:29 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Spor oko Hormuškog tjesnaca postao je jedna od ključnih točaka prijepora SAD-a i Irana.
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