Trump dao žestoki ultimatum Iranu: "Sljedeći tjedan postat će im zaista loše, uništit ćemo sve ako..."

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će sljedeći tjedan napasti iranske mostove i elektrane ako se Iran ne vrati pregovorima. Komentare je iznio u intervjuu za Fox News, emitiranom u trenutku kada su dvije zemlje četvrti dan zaredom razmjenjivale napade.

Trump je ranije odustao od prijetnje uvođenjem naknade od 20 posto na sav teret koji prolazi kroz Hormuški tjesnac, ali je ponovno uveo blokadu iranskih luka.

"Sljedeći tjedan postat će im zaista loše", rekao je Trump. "Uništit ćemo sve njihove elektrane. Uništit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i ne počnu pregovarati", kazao je, ponovivši ranije prijetnje koje su tada osudili dužnosnici Ujedinjenih naroda.

Nakon što je Trump u travnju zaprijetio bombardiranjem civilne infrastrukture u Iranu, uključujući mostove i elektrane, visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk rekao je da su prema međunarodnom pravu, namjerni napadi na civile i civilnu infrastrukturu ratni zločin.

Ženevske konvencije iz 1949. godine, koje uređuju humanitarno postupanje u ratu, zabranjuju napade na objekte koji se smatraju ključnima za civilno stanovništvo.

"Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali na kraju ćemo gađati i njih", rekao je Trump u intervjuu.

Kazao je da su američki pregovarači u utorak navečer poručili iranskim kolegama da moraju postići dogovor ili im "ništa neće ostati", piše BBC.

Eskalacija retorike uslijedila je nakon što je Trump rekao da će naknadu od 20 posto, koju je prijetio uvesti za prolazak kroz Hormuški tjesnac, zamijeniti "golemi" trgovinski i investicijski sporazumi sa zaljevskim državama. Njegova objava stigla je nekoliko sati prije nego što su Sjedinjene Američke Države ponovno uspostavile blokadu iranskih luka.

Nastavljaju se napadi

Obnovljeni napadi između SAD-a i Irana izazvali su nagli rast cijena nafte jer je promet tankera kroz tjesnac gotovo potpuno zaustavljen.

Američko Središnje zapovjedništvo, Centcom, priopćilo je kasno u utorak da su njegove "snage započele dodatni val napada na Iran kako bi nastavile smanjivati iranske sposobnosti koje se koriste za napade na trgovačke brodove" u tom ključnom plovnom putu.

Američki admiral Brad Cooper izjavio je kasno u utorak da je Iran "namjerno ciljao civile" u regiji napadima na sedam trgovačkih brodova, pri čemu je "gotovo desetak civilnih članova posade poginulo, nestalo ili je ozlijeđeno".

Ujedinjeni Arapski Emirati priopćili su u ponedjeljak navečer da su iranske krstareće rakete pogodile dva nacionalna tankera, pri čemu je poginuo jedan član posade iz Indije, a osmero ljudi je ozlijeđeno, od kojih četvero teško.

Iranska Revolucionarna garda kasnije je potvrdila napade u izjavi objavljenoj na Telegramu. Navela je da su dva tankera ignorirala upozorenja, isključila navigacijske sustave i pokušala proći miniranom rutom.

U ranim jutarnjim satima u srijedu kuvajtska vojska priopćila je da presreće iranske napadačke dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za zračnu opasnost.

"Kuvajtska protuzračna obrana trenutačno se suprotstavlja napadima neprijateljskih dronova nakon zlokobne iranske agresije", priopćila je kuvajtska vojska. Bahreinsko Ministarstvo unutarnjih poslova pozvalo je građane i stanovnike da ostanu mirni i upute se u najbliže sigurno sklonište.

Teheran je u utorak priopćio da je gađao američke vojne objekte u Bahreinu i Jordanu, nakon što je ranije pogodio dva tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Problem Hormuškog tjesnaca

Napadi koji su u tijeku ponovno su istaknuli stratešku važnost Hormuškog tjesnaca. Iran optužuje SAD da se miješa u upravljanje tjesnacem, ali kontrola nad tim područjem Teheranu omogućuje i da ugrozi globalno gospodarstvo.

Govoreći poslije razgovora u Washingtonu s novim iračkim premijerom Alijem al-Zaidijem, Trump je rekao da mu se ne sviđa ideja naknade, ali istodobno "nije pošteno da mi štitimo ovaj tjesnac za cijeli svijet". Kazao je da je promijenio prvotni plan o naknadi nakon što je primio brojne pozive čelnika zaljevskih država.

Iran je na Trumpovu objavu odgovorio porukom da će zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi rekao je da je Trumpova odluka o blokadi "na određeni način poništila" ranije dogovoreni sporazum o primirju.

"Ako SAD misli da ćemo se zbog pooštravanja mjera protiv nas, njegovih vojnih akcija i gospodarske blokade vratiti pregovorima, vara se", dodao je Gharibabadi.

Sjedinjene Američke Države prvi su put u travnju uvele pomorsku blokadu svih iranskih luka kako bi izvršile pritisak na Teheran. Otprilike pet tjedana poslije američka vojska objavila je da je u okviru blokade preusmjerila 100 trgovačkih brodova i onesposobila četiri plovila.

SAD je blokadu ukinuo u lipnju kao dio sporazuma između dviju zemalja, poznatog kao memorandum o razumijevanju, čiji je cilj bio okončanje sukoba. Međutim, spor oko tjesnaca postao je jedna od ključnih točaka prijepora.

Podaci o pomorskom prometu u međuvremenu pokazuju da je prolazak brodova kroz tjesnac usporio na najnižu razinu u posljednja dva mjeseca.