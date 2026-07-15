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SAD pokrenuo novi val napada: Iran postavio jezivi plakat i poslao poruku neprijatelju

PišeV. S., 15. srpnja 2026. @ 23:42 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
U iranskoj prijestolnici pojavio se jumbo plakat koji šalje poruku Trumpu. U međuvremenu, SAD je pokrenuo novi napad.
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