SAD pokrenuo novi val napada: Iran postavio jezivi plakat i poslao poruku neprijatelju

Američka vojska pokrenula je drugi val udara na Iran u jednom danu. Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da su operacije započele, ali nisu navedene točne lokacije, mete ni vrste oružja koje se koriste.

"Udari su usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje brodova što slobodno prolaze Hormuškim tjesnacem, međunarodnim plovnim putem ključnim za svjetsku trgovinu. Američka vojska, po nalogu vrhovnog zapovjednika, poduzima mjere kako bi Iran snosio odgovornost", objavio je CENTCOM.

At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Iranski državni mediji već su izvijestili o eksplozijama u raznim gradovima, uključujući Bandar Abbas, Chabahar i Ahvaz.

Zapanjujuća fotografija u Teheranu

Na trgu Enghelab, u srcu Teherana, postavljen je veliki znak s likom američkog predsjednika Donalda Trumpa u lijesu. I na drugim mjestima u iranskoj prijestolnici navodno su se pojavili posteri Trumpa u lijesu, ali i njegove obitelji.

Plakat Trumpa u lijesu Foto: Afp

Na istom trgu u Teheranu, postavljen je i novi kip stisnute šake bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, kojeg je Izrael ubio prvog dana rata.

They are carzy: A banner showing Trump in a coffin has been put up in central Tehran



The coffins of the president’s wife and children are also shown draped in American flags.



Donald Trump said strikes on Iran would continue until he says “enough” — and threatened to knock out… pic.twitter.com/VnZvAQofyV — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2026

Iranski islamski režim više je puta obećao osvetu za Hamneijevu smrt. Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, među ostalima, nedavno su stavljeni na "crnu listu", kao i neki europski dužnosnici.