FOTO Kaos u Splitu zbog nevremena! Prizori s gradskih prometnica su nevjerojatni

Obilna kišna u srijedu se obrušila na Split i okolicu i uzrokovala poplave na gradskim prometnicama. Na nekoliko dionica u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahtova, a prijavljen je i odron na Staroj kliškoj cesti. Posljedica svega su, naravno, bujice koje su se pojavile u svim dijelovima grada. Promet je usporen, na ulazu u Split iz smjera Stobreča vozi se brzinom do 20 km\/h, a vidljivost je jako loša. Prometnice su pod vodom, stoga vozači trebaju dodatni oprez prilikom vožnje. Splitska policija upozorila je građane na oprez u prometu. Inače, za cijelu zemlju upaljen je meteoalarm s upozorenjima na jake pljuskove i grmljavinu. Nevrijeme i obilna kiša uzrokovali su probleme i u Zadru, a o tome više saznajte OVDJE.