FOTO Kaos u Splitu zbog nevremena! Prizori s gradskih prometnica su nevjerojatni

Obilna kišna u srijedu se obrušila na Split i okolicu i uzrokovala poplave na gradskim prometnicama.

Na nekoliko dionica u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahtova, a prijavljen je i odron na Staroj kliškoj cesti.

Posljedica svega su, naravno, bujice koje su se pojavile u svim dijelovima grada.

Promet je usporen, na ulazu u Split iz smjera Stobreča vozi se brzinom do 20 km/h, a vidljivost je jako loša. Prometnice su pod vodom, stoga vozači trebaju dodatni oprez prilikom vožnje.

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Splitska policija upozorila je građane na oprez u prometu.

Inače, za cijelu zemlju upaljen je meteoalarm s upozorenjima na jake pljuskove i grmljavinu. Nevrijeme i obilna kiša uzrokovali su probleme i u Zadru, a o tome više saznajte OVDJE.