Bližimo se kraju godine. Meteorolog Darijo Brzoja ukratko donosi što ju je obilježilo kad je riječ o vremenu i klimi i po čemu ćemo je pamtiti.

Neobično toplo za kraj prosinca, ali vrlo uobičajeno kad je riječ o južini i jugu koje i usred zime često ovako doprinese porastu temperature. Pod utjecajem termobaričkog grebena bit ćemo idućih dana, u polju visokog tlaka, za vikend nas tako očekuje i više sunčanih razdoblja, a zadržat će se i relativno toplo, prognozira Darijo Brzoja.

U subotu je Silvestrovo, u prvom dijelu dana oblačnije će biti u gorskoj Hrvatskoj, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, uglavnom sjeverna Dalmacija i zaleđe. Ovdje bi moglo biti i još malo kiše. U unutrašnjosti i na jugu suho i ponešto sunčanije, a češća sunčana razdoblja tu očekujemo poslijepodne. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 6 do 9, a na moru od 9 do 13 stupnjeva.

Drugi dio dana nosi češća sunčana razdoblja većini kopnenih krajeva: puhat će jugozapadnjak te će biti prilično toplo za zadnji dan godine, očekujemo i 15, 16 stupnjeva. Navečer i u noći, za sam doček Nove godine računajte na 7 do 10: dakle, prilično daleko od nekakve zimske hladnoće.

Vrlo slično bit će i u Slavoniji i Baranji. I ovdje ćete Novu godinu moći čekati bez straha od smrzavanja na otvorenom. Danju sunčana razdoblja, slab do umjeren jugozapadnjak i visokih 15 stupnjeva.

Oblačnije će nažalost biti u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Moguće je i malo kiše tijekom dana, no uglavnom vrlo malo i tek ponegdje. U gorju jugozapadnjak, na moru slabo, mjestimice i umjereno jugo. Posvuda relativno toplo uz 15-ak stupnjeva na moru i najmanje 10 na većini mjesta u gorskom području naše zemlje. Ni u gorju u Novogodišnjoj noći temperatura neće ispod 7 stupnjeva, a još i viša bit će u jadranskim gradovima, često 11 ili 12.

U Dalmaciji će se i u subotu izmjenjivati sunce i oblaci, oblačnije će biti na sjeveru te u zaleđu, dok se više sunčana vremena očekuje na jugu. No sunčanih razdoblja može biti posvuda. Kiša, doista rijetko i to sjevernije u regiji, a moguće je da i u potpunosti izostane. Bit će toplo, južina, za ranog poslijepodneva i 16, 17 stupnjeva, a oko 12 se očekuje u Silvestarskoj noći.

Prva tri dana nove godine: toplo, toplo i još jednom toplo. Uz djelomice ili pretežno sunčano vrijeme u većini kopnenih krajeva najviša dnevna temperatura bit će oko 16, čak 17 stupnjeva. Više oblaka očekuje se jedino u gorju gdje bi svaki dan moglo biti malo kiše, uglavnom tek po koja kap. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Nekima bi možda ovako visoka temperatura zimi mogla pomalo smetati, no većini će ipak toplina odgovarati, a posebno sunce i stabilna atmosfera uz koju će i biometeorološke prilike u prvim danima Nove godine uglavnom biti povoljne.

Što se tiče Jadrana, kao i sutra, oblačniji sjever i sunčaniji jug. Pri tom na sjeveru možda i kap kiše povremeno. Puhat će slabo i umjereno jugo te će se zadržati iznadprosječno toplo s temperaturom koja bi ponegdje danju mogla dosegnuti i 18 stupnjeva.

Toplina će se sredinom idućeg tjedna malo ublažiti, uz razumne šanse i za kišu, dok su za dalje još uvijek otvorene mogućnosti više različitih scenarija. Nekako najsigurnije možda, ne čini se da će biti velike hladnoće niti krajem idućeg tjedna.

