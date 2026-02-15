Izvadite kape i rukavice: Bit će svega pa i snijega, detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Sve što slijedi nije neobično za doba godine. Ono što jest neobično je da nam je u siječnju izostalo dulje stabilno razdoblje koje je uobičajeno za početak godine i sad kad se sve to pospajalo, sad nam je tog promjenjivog vremena malo već i previše.

Kiša, snijeg, bura i osjetno zahladnjenje u kopnenim krajevima. Vrijeme se smiruje, slijedi razvedravanje sa sjeverozapada, vjetar slabi, a u noći nas potom očekuju i ozbiljniji minusi u unutrašnjosti: -5, -6 čak mjestimice, što znači da će i u ponedjeljak ujutro biti dosta hladno, a bit će i mraza. Vedrina ipak neće dugo potrajati, već sredinom dana bliži se novi atmosferski poremećaj, navečer će ciklona biti u Jadranu, a već u utorak dalje na jugoistoku.

U ponedjeljak poslijepodne dolazi još jedan val kiše i snijega. Već srijeda poslijepodne nosi nove oborine, a u četvrtak bi u gorju moglo biti obilnog snijega. Izmjene vremena se nastavljaju, samo sad u hladnijoj atmosferi pa će kišu ponegdje zamijeniti snijeg.

Jutro u većini krajeva djelomice sunčano, u unutrašnjosti i dosta hladno, uz mraz. Temperatura će se na kopnu spustiti i do -6. Na Jadranu isto hladnije, ali u plusu, od 2 do 7 stupnjeva. U noći na ponedjeljak je moguće još malo bure, na otvorenom moru južnog Jadrana i sjeverozapadnjak, dok će na sjevernom dijelu ujutro zapuhati južni i jugozapadni vjetar. Potom nova naoblaka, a poslijepodne i kiša.

U drugom dijelu dana ponovno će većinom prevladavati oblačno, mjestimice uz kišu, ali i susnježicu. U višim predjelima i snijeg. Zapuhat će ponegdje umjeren jugozapadnjak, a dnevna temperatura će biti oko 5 stupnjeva. U odnosu na prošli tjedan, već danas je 10-ak stupnjeva hladnije.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu u ponedjeljak poslijepodne će biti većinom oblačno s oborinama na granici kiše i snijega. Puhat će jugoistočnjak, a temperatura će biti isto kao i na zapadu, oko 5 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj susnježica ili snijeg, na sjevernom Jadranu mjestimice kiša. Veći dio dana puhat će jugo, umjereno do vrlo jako: kasno navečer i u noći na utorak u okretanju na sjeverozapadnjak, prvo na otvorenom moru. U gorju se očekuje oko 4, a na sjevernom Jadranu 10-ak stupnjeva.

Kiša poslijepodne stiže i u Dalmaciju, tu je mjestimice može biti i tijekom noći, sve do utorka ujutro. Jugo će navečer slabjeti i okretati na tramontanu. Dnevna temperatura će biti od 8 stupnjeva u zaleđu do 12 ili 13 na dalmatinskoj obali i otocima.

U utorak će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ujutro lokalno uz maglu. U srijedu promjenljivije, prema kraju dana mjestimice uz kišu, a u gorju susnježicu ili snijeg. U četvrtak posvuda oblačno sa susnježicom ili snijegom, koji u Gorskoj Hrvatskoj tad može biti i obilan. Zapuhat će i vjetar sa sjevera uz koji će osjetno zahladnjeti.

Na Jadranu u utorak djelomice ili pretežno sunčano. U srijedu uz više oblaka kiša uglavnom na sjevernom dijelu, dok u četvrtak duž obale lokalno može biti i izraženijih pljuskova i obilne kiše. U utorak će puhati sjeverac i sjeverozapadnjak: a u srijedu okreće na jugo koje će u četvrtak ponegdje biti vrlo jako. Temperatura na moru sljedećih dana u blagom porastu.

Stabilnije bi moglo biti pred sljedeći vikend. Sunčanije u petak, ali ne i toplo vrijeme.