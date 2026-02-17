Iskoristite zadnji topao i sunčan dan, jer nakon njega stiže kiša, a ponegdje i snijeg

Proljeće kao da već polako kuca na vrata, barem po temperaturi, međutim, ne treba žuriti i potpuno otpisati zimu. Kalendarski ona traje još mjesec dana, i imat ćemo još prodora sa sjevera - jedan nam stiže već sada, u noći sa četvrtka na petak, iako će biti vrlo kratkotrajan.

U srijedu ćemo u većini Hrvatske imati pretežno sunčano jutro. Magla je izgledna samo oko Zagreba, Karlovca, Siska te u dijelovima Posavine, no neće se niti tamo dugo zadržavati, najviše do 9 ili 10 sati.

No, jutro će, unatoč suncu biti pomalo hladno. Ništa još od spremanja zimskih jakni. Na obali će puhati umjerena bura, uz najnižu temperaturu od 4 do 6, a u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i vrijednosti od -4 do 0.



Popodne je već druga priča, posvuda će biti osjetno toplije. U središnjoj Hrvatskoj oko 10 stupnjeva, uz puno sunca, ali i nešto promjenjive naoblake. Vjetar će puhati slabo i okrenut će na južne smjerove.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčan dan, s umjerenom naoblakom. Nakon hladnog i pomalo vjetrovitog jutra, poslijepodne će biti toplije i ugodnije, vjetar će slabjeti, a kasnije i okrenuti na južne smjerove. Temperatura će biti oko 9.



U Istri, Primorju i gorju poslijepodne će biti sve oblačnije. Navečer i potpuno oblačno, pri čemu može pasti malo kiše. Jugo će tijekom dana jačati, sa slabog na umjereno, a navečer i na jako. U gorju će puhati jugozapadnjak. No, dan će biti topao, s najvišom temperaturom na obali oko 13, a u Lici i Gorskom kotaru 6 do 8.



U Dalmaciji će biti pretežno sunčano, danju uz malu do umjerenu naoblaku. Onda će se navečer malo jače naoblačiti, osobito na sjeveru. Jutarnja bura brzo će oslabjeti. Sredinom dana će zapuhati jugo, i ono će polako jačati tijekom poslijepodneva, navečer će biti umjereno. Temperatura između 12 i 14.

Prognoza za tri dana

Ali nema dugotrajne stabilizacije - u četvrtak će jačati jugozapadnjak i već stiže novo jače naoblačenje s kišom. Najviše će padati tijekom noći na petak. Tad će i vjetar okrenuti na sjeverac te ojačati, pa će petak biti znatno hladniji. Kiša će ponegdje prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije u gorju, ali malo je moguće i nekim u nizinama. U petak popodne smirivanje i razvedravanje, pa će subota biti sunčanija, ali i vrlo hladna. Ujutro oko -6.



I na Jadranu u četvrtak jače pogoršanje. Jugo će ojačati na jako do olujno. Često će padati kiša, a mogući su i obilniji pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći na petak. Zatim će u petak okrenuti na jaku buru s olujnim udarima. Kiše će biti sve manje, a popodne sunca sve više, no zbog bure će ostati hladno. U subotu zato pretežno sunčano i ugodnije.

Preporuka

U srijedu prevladavajuće sunčan dan. Magla je ujutro moguća u središnjoj Hrvatskoj, no neće se dugo zadržavati. U četvrtak i petak onda kratkotrajno pogoršanje, s kišom i zahladnjenjem. Inače, svijetli dio dana već se osjetno produljio. U ovo doba godine, svaki dan imamo 3 minute dnevnog svjetla više nego dan ranije… Pa s obzirom na to da u četvrtak stiže kiša, sutrašnjih 10-ak sati sunca, iskoristite dobro…