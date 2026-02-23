Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
POREZ NA NEKRETNINE

Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"

Piše Hina, 23. veljače 2026. @ 13:33 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Vlasnicima nekretnina Porezna je započela izdavati rješenja o utvrđivanju obveze poreza na nekretnine.
Najčitanije
  1. Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge 5
    MA, KAKVA JE

    Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
  2. Ilustracija
    Zahvaljujući Trumpu

    Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
  3. Avion
    ZRAČNA BLOKADA

    Opsadno stanje u Rusiji: Tri zračne luke hitno zatvorene
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Tragedija u Italiji: Preminuo dječak (2) u bolnici, pod istragom sedam osoba
Novi detalji
Tragedija u susjedstvu: Preminuo dječak (2) u bolnici, sedam osoba pod istragom
Predsjednik Zoran Milanović protiv suradnje Vlade s Izraelom
Oglasio se vrhovni zapovjednik
Udar s Pantovčaka: Obustavite sve vojne dogovore s Izraelom, vojska u tome neće sudjelovati!
Kod Splita uhićen 80-godišnjak: Osuđen za spolno zlostavljanje unuke, sad ga je prijavila i druga
uhićen je
Užas u Dalmaciji! Unuka prijavila djeda za spolno zlostavljanje, već je osuđen zbog njezine sestre
Jadranka Kosor: "Prvi put u vlasti imamo otvorene obožavatelje Pavelića i NDH-a"
"Nepopravljiv incident"
Jadranka Kosor: "Prvi put u vlasti imamo otvorene obožavatelje Pavelića i NDH-a"
Porezna uprava započela sa slanjem poreza na nekretnine za 2025.
POREZ NA NEKRETNINE
Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"
Rosatom nudi Srbiji izgradnju nuklearke
VELIKI PROJEKT
Ruski energetski div nudi Srbiju izgradnju nuklerane elektrane
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Zahvaljujući Trumpu
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Opoziv smrznutih jagoda S-BUDGET zbog povišene razine pesticida
Opoziv proizvoda
Oprez! Omiljeno voće može biti opasno, nemojte ga jesti: Veliki trgovački lanac vraća novac
Tri zračne luke u Moskvi obustavile promet zbog napada dronovima
ZRAČNA BLOKADA
Opsadno stanje u Rusiji: Tri zračne luke hitno zatvorene
VIDEO Val nasilja izbio je u Meksiku nakon što je ubijen El Mencho, vođa narkokartela
Najviši stupanj uzbune
VIDEO Zemlja u plamenu: Tisuće zarobljene, tenkovi i potpuni kaos na ulicama
Glina: Žena se tijekom vožnje u automobilu ugušila hranom
nesretan slučaj
Putnica (45) u autu izgubila svijest, umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega
Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil"
Opet se oglasio
Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil"
Josip Dabro odgovorio na pritiske i kritike zbog prijedloga zabrane komunističkih simbola. 9
"Spavam snom pravednika"
Dabro se oglasio: "Znam da smetam. Znao sam kome stajem na žulj..."
Izraelski povjesničar Efraim Zuroff komentirao Thomsponove koncerte 8
LEKCIJE IZ POVIJESTI
Posljednji lovac na naciste: "EU bi zbog ovoga trebao kazniti Hrvatsku"
Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil" 6
Opet se oglasio
Dabro: "Ne se*ite više! Sve vas bum tužil"
Srbi šokirani "ustaškim nasipom" uz granicu s Hrvatskom: "Šalje se uznemirujuća i opasna poruka" 4
cesta zabrinutosti
Srbi šokirani "ustaškim nasipom" uz granicu s Hrvatskom: "Šalje se uznemirujuća i opasna poruka"
Mještani traže odgovornost zbog problema s maloljetnicima na Cresu 3
POZIV DOMAGOJA MIKIĆA
Strah im je postao svakodnevica: Roditelji svjedoče napadima na djecu, provalama, nasilju među maloljetnicima...
Raste napetost u Europi, Mađarska i Slovačka traže rusku naftu zbog zastoja Družbe 3
PRITISAK RASTE
Orban pritišće novom prijetnjom. Stručnjak poručuje: "Hrvatska mora biti vjerodostojna, no ako Amerikanci odluče..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Zahvaljujući Trumpu
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Tri zračne luke u Moskvi obustavile promet zbog napada dronovima
ZRAČNA BLOKADA
Opsadno stanje u Rusiji: Tri zračne luke hitno zatvorene
Glina: Žena se tijekom vožnje u automobilu ugušila hranom
nesretan slučaj
Putnica (45) u autu izgubila svijest, umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega
show
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića
razveo se prošle godine
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića, njen izgled privukao je svu pozornost
Humanitarne aktivnosti Kunala Nayyara
Svaka čast!
Obožavani glumac noću radi nešto što je dirnulo tisuće ljudi
zdravlje
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
zabava
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Kamera uhvatila jezive nezgode, centimetri su ih dijelili od tragedije
Za dlaku!
Kamera uhvatila jezive nezgode, centimetri su ih dijelili od tragedije
Što to raste iz zida kupaonice studentskog doma? Student podijelio zabrinjavajuće fotografije
Odvratno
Što to raste iz zida kupaonice studentskog doma? Student podijelio zabrinjavajuće fotografije
tech
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Promjena za dio korisnika
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
Vandalizam
Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
sport
Delija na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
odgovor na sukobe
FOTO Delije na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
Krčmar nije mogao protiv velikog Humphriesa, evo koliku su mu zaradu donijele pobjede nad 15. i 24. na svijetu
DOBAR POČETAK SEZONE
Krčmar nije mogao protiv velikog Humphriesa, evo koliku su mu zaradu donijele pobjede nad 15. i 24. na svijetu
Barcin veliki šef teško optužen: Hrvatska u središtu skandala koji trese Španjolsku
Podigla se prašina
Barcin veliki šef teško optužen: Hrvatska u središtu skandala koji trese Španjolsku
tv
Kumovi: Svojim je potezom postala narodni heroj!
KUMOVI
Kumovi: Svojim je potezom postala narodni heroj!
Tajne prošlosti: Dobila je ono što joj treba – Hoće li ga se napokon riješiti?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Dobila je ono što joj treba – Hoće li ga se napokon riješiti?
Kumovi: ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
KUMOVI
ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
putovanja
Ne peče se i uspijeva baš svaki put: Slojeviti kolač s keksima i kremom od vanilije
Jednostavno
Ne peče se i uspijeva baš svaki put: Slojeviti kolač s keksima i kremom od vanilije
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Kakva ideja!
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
novac
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Dostupne svuda
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Trump pretvorio život suca ICC-a u noćnu moru: "Blokirane su mi kreditne kartice, ne mogu rezervirati hotele"
Demonstracija moći
Trump pretvorio život suca ICC-a u noćnu moru: "Blokirane su mi kreditne kartice, ne mogu rezervirati hotele"
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Imena za dječake koja znače snaga
DIVNA SU
Predodređeni za hrabrost: 10 imena za dječake koja znače snagu
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
sve
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Imena za dječake koja znače snaga
DIVNA SU
Predodređeni za hrabrost: 10 imena za dječake koja znače snagu
Delija na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
odgovor na sukobe
FOTO Delije na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene