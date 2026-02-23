Tragedija u susjedstvu: Preminuo dječak (2) u bolnici, sedam osoba pod istragom

Napuljski tužitelji otvorili su istragu o ubojstvu iz nehaja nakon što je dvogodišnji dječak kojem je u prosincu transplantirano oštećeno srce umro u subotu u gradskoj bolnici Monaldi. Slučaj je potresao cijelu zemlju.

Odvjetnik obitelji rekao je da je dijete koje je primilo oštećeno srce donora umrlo, a bolnica Monaldi, gdje je bio liječen, izjavila je da je pretrpio "iznenadno i nepovratno pogoršanje kliničkog stanja".

Odbor liječnika iz cijele Italije odlučio je prošloga tjedna da dječak, čije je ime bilo Domenico, ne bi trebao imati još jednu transplantaciju, iako je donorski organ postao dostupan, jer mu se stanje previše pogoršalo. Liječnici su upozorili da bi dugotrajno korištenje sustava za održavanje života moglo ugroziti njegova pluća, jetru i bubrege.

Proširena istraga

Tužitelji su već otvorili istragu nad šest zdravstvenih djelatnika, no Domenicova smrt tijekom vikenda značila je da je sada tu nova optužba - ubojstvo iz nehaja, piše ANSA, a proširen je i broj osoba pod istragom te se popeo na sedam nakon što je među osumnjičene dodan i zdravstveni ravantelj bolnice Monaldi.



Prošli tjedan premijerka Giorgia Meloni nazvala je dječakovu majku kako bi izrazila solidarnost i obećala da će pravda biti provedena. Odvjetnica obitelji u nedjelju je ustvrdila da nedostaju važni dijelovi Domenicove bolničke dokumentacije.



Istražuje se li srce oštećeno zato što rashladni kontejner korišten za prijevoz iz Bolzana u Napulj nije bio u skladu sa standardima ili zato što je za očuvanje njegova stanja korišten suhi umjesto običnog leda.

Talijanski ministar zdravstva Orazio Schillaci ranije je istaknuo da moraju apsolutno razjasniti što se dogodilo: "To dugujemo djetetu, obitelji, ali i svim Talijanima."