Jadranka Kosor: "Prvi put u vlasti imamo otvorene obožavatelje Pavelića i NDH-a"

Bivša premijerka, Jadranka Kosor, osvrnula se na novonastalu političku situaciju nastalu zbog snimaka na kojima Josip Dabro, zastupnik Domovinskog pokreta, pjeva (i svira) ustaške pjesme.
"Živimo u neobičnim vremenima i to već duže. Prvi puta se može reći da u vlasti imamo otvorene obožavatelje poglavnika Pavelića, otvorene obožavatelje NDH i otvorene obožavatelje pozdrava "Za dom spremni"", kazala je Kosor za N1 te dodala:
"To što je gospodin Dabro pjevao, nitko od njegovih jarana, nije osudio ogorčeno i rekao - to je apsolutno granica koja se više ne može prelaziti. Svi su zapravo, između redova, to pokazivali i jasno govorili da misle isto što i on koji to pjeva", rekla je i dodala da je to apsolutno nepopravljivi incident.
"Ali drugi ogroman incident, nakon kojeg je Dabro i dalje u vlasti, je ono zbog čega će mu se suditi. Dakle pucanje iz kalašnjikova, davanje djeci da pucaju itd. Dakle, prvi puta imamo i mitraljesca u vlasti, ali kao što sam rekla, i obožavatelja Ante Pavelića", ponovila je Kosor.
Dodala je da je to obrazac koji je premijer Andrej Plenković objeručke prihvatio.
"On najbolje koalira i vodi državu s onima koji su ga najgore ponižavali i najgore vrijeđali. On je pokazao da može čvrsto koalirati i s onima kojima se sudilo i koji su pod optužnicama sjedili u Saboru", rekla je i dodala:
"Ne bi bilo Dabrine grobnice od zlata u Madridu da Plenković nije amenovao dvostruke konotacije zloćudnog pozdrava "Za dom spremni". Tada su otvorene sve flaše iz kojih su poizlijetali monstrumi i sad nema natrag. Bilo kakva reakcija sada ništa ne znači jer je Dabro to izgovorio i jasno pokazao što misli", smatra Kosor.