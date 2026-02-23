FOTO Počele pripreme za rušenje Vjesnika: Stigla teška mehanizacija, na terenu i vojska

Na fotografijama s terena vidi se da je ondje stigla teška mehanizacija, ali i Hrvatska vojska, čiji su pripadnici došli po namještaj Sabora koji je bio skladišten u prostoru do samog nebodera.
EURCO se obvezao da će u prvoj fazi, odnosno u 30 dana od potpisivanja ugovora 19. veljače, osigurati mjesto rušenja da bi se u promet pustiti podvožnjak na Slavonskoj.
Vjesnik će se rušiti mehaničkim putem, a radovi bi trebali biti gotovi za tri mjeseca, odnosno do 19. svibnja. To, osim uklanjanja nebodera, uključuje i čišćenje prostora na kojem se nalazio te zbrinjavanje svog otpada.
