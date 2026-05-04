Vlada objavila nove cijene goriva

Vlada je još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata.
S ciljem zaštite građane od porasta cijena benzinskog goriva, uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo Vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, priopćeno je iz Banskih dvora.
Na telefonskoj sjednici donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan-butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.
Cijene goriva
Vlada RH
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.