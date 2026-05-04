Vlada objavila nove cijene goriva

S ciljem zaštite građane od porasta cijena benzinskog goriva, uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo Vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, priopćeno je iz Banskih dvora.

Cijene goriva Foto: Vlada RH

Na telefonskoj sjednici donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan-butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.



Nove cijene iznosit će:

1,64 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00 EUR/l)

1,72 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)

1,22 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,07 EUR/l)

1,58 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,18 EUR/kg)

2,16 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,18 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade, ističu, i da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile: