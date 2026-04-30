Sve popularniji dodatak za terasu: Pretvara je u omiljeno mjesto za boravak bez obzira na vrijeme

Bilo kakav vanjski prostor uvijek je veliki plus, a fokus na njega posebno dolazi u mjesecima prije ljeta. Tada mu se posvećuje dodatna pažnja, obnavlja se i uređuje za toplije doba godine, kada će se i više koristiti. No, čak i tijekom ljeta vanjski prostor bude napušten dobar dio dana jer je sunce jednostavno prejako.

Bioklimatska pergola može biti rješenje uz koje će terasa, vrt ili bilo koji oblik eksterijera i vama postati novo omiljeno mjesto za uživanje, a više o njima saznajte na stranici Bijelo Jaje.

Produljivanje sezone boravka na otvorenom

Iako su vanjski prostori poput terase ili vrta primamljivi za boravak, u svako doba godine pronađe se nešto zbog čega ćemo ih koristiti manje nego što smo imali u planu. To je prostor koji nudi puno, pa je šteta da ne bude maksimalno iskorišten.

TT GRADNJA d.o.o. Foto: PR

Dodavanje nekog oblika zaštite može pomoći produljiti sezonu boravka na otvorenom, a bioklimatske pergole s razlogom su opcija koja sve više upada u oči. Mogu se dodati na terase, vrtove ili poslovne prostore, a svojim izgledom neće narušiti estetiku, već joj dodati jedan novi elegantni element.

Rješenje koje spaja estetiku i energetsku učinkovitost

Bioklimatske pergole zbog svog minimalističkog dizajna lako se uklapaju u svaki prostor, istovremeno mu podižući i izgled i funkcionalnost.

TT GRADNJA d.o.o. Foto: PR

Mogu se slagati u više modula kako bi se dobila dimenzija koja odgovara prostoru, a dostupne su i u različitim bojama i nijansama. Prostor se tako neće morati prilagoditi njima, već će se one prilagoditi prostoru.

Ugradnja LED rasvjete ili grijalice za hladnije dane može dodatno osigurati da vanjski prostor bude što više iskorišten.

Predstavljaju vrhunac inovacije u svijetu pergola jer su opremljene rotirajućim lamelama koje omogućuju regulaciju svjetla i ventilacije po svačijem ukusu. Tijekom dana, kada je sunce jače, mogu se u potpunosti zatvoriti i napraviti ugodan hlad, a kada padne večer, mogu se razmaknuti i osigurati protok svježeg zraka.

Jednostavnosti korištenja pomaže automatsko upravljanje lamelama pomoću daljinskog upravljača.

TT GRADNJA d.o.o. Foto: PR

Osim u ljetno doba godine, kada je potrebna zaštita od sunca, pružaju učinkovitu zaštitu kada nastupe kišniji dani. Uz pružanje zaštite od padalina, imaju i integrirani sustav odvodnje vode koji osigurava suhoću ispod pergole.

Minimalni radovi, dugotrajno uživanje

Radovi u kući i oko nje nikome nisu dragi, a ovo je jedno rješenje koje prati jednostavna instalacija. TT gradnja uz instalaciju nudi i besplatne savjete, a u najkraćem mogućem roku osigurava se i obilazak objekta, prezentacija ponude i montaža.

Svaki projekt radi se posebno prilagođavajući se određenom prostoru. Sve dodatne informacije o bioklimatskim pergolama možete potražiti na stranici Bijelo Jaje.