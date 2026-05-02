Dobili zabranu, redari izlazili na teren, a radovi napreduju: "Upropaštava biser koji jedino mi imamo"

Primjer iz Omiša pokazuje koliko uporni investitori mogu biti u kršenju zakona. Unatoč pet upozorenja i ploči o zabrani radova, na plaži u Ruskamenu sagrađen je veliki betonski zid iza kojeg se skriva - septička jama.

Dozvola za zgradu koja visi nad morem izdana je prije dvadeset pet godina. Mještani na nogama jer strani investitor betonira i uz samu plažu.

"Ovdje iza ovoga zida su vam dvije septičke jame u prostoru pomorskog dobra. Imamo čak neke snimke gdje se nasipa i dalje. Znači mi ćemo dati sve od sebe da se zaustavi devastacija pomorskog dobra. Jer ne možemo to više dozvoliti", rekao je Ivica Stanić.

Divlja gradnja Foto: DNEVNIK.hr

Usprkos ploči o zabrani gradnje, radovi su se odvijali i ovog tjedna.

"Mene jedino zanima da li u Republici Hrvatskoj vrijede ovi znakovi. Kao što ga vidite tamo. Zatvoreno gradilište... dok se vidi da se tu radi", rekao je Robert Đaić.

Iz mjesnog odbora na ove radove upozoravaju već mjesecima.

"Kaže - ali institucije će odraditi svoj posao, očito je da ne rade ništa. Svatko je dobrodošao u Hrvatsku, tako je uvijek bilo. Ali da netko se služi vandalizmom, da upropaštava ovaj biser koji mi jedini imamo i od koga svi skupa ovdje živimo... Znači ili je rušenje ili nije rušenje. Ili je čovjek u pravu ili nije", poručio je Petar Knežević.

Iz nadležnog Upravnog odjela Grada Omiša poručuju kako su komunalni redari pet puta izlazili na teren, te da je investitoru uručeno rješenje o obustavi građenja. Ali i nakon toga uklanjane su oznake zabrane gradnje. Detalje u prilogu donosi novinar Nove TV, Ivan Kaštelan.