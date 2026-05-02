Dobili zabranu, redari izlazili na teren, a radovi napreduju: "Upropaštava biser koji jedino mi imamo"
Piše DNEVNIK.hr,
02. svibnja 2026. @ 20:05
Unatoč zabranama i upozorenjima, radovi ne staju. No, mještani neće odustati, poručuju, kad već institucije ne rade svoj posao.
Primjer iz Omiša pokazuje koliko uporni investitori mogu biti u kršenju zakona. Unatoč pet upozorenja i ploči o zabrani radova, na plaži u Ruskamenu sagrađen je veliki betonski zid iza kojeg se skriva - septička jama.
Dozvola za zgradu koja visi nad morem izdana je prije dvadeset pet godina. Mještani na nogama jer strani investitor betonira i uz samu plažu.
"Ovdje iza ovoga zida su vam dvije septičke jame u prostoru pomorskog dobra. Imamo čak neke snimke gdje se nasipa i dalje. Znači mi ćemo dati sve od sebe da se zaustavi devastacija pomorskog dobra. Jer ne možemo to više dozvoliti", rekao je Ivica Stanić.
Divlja gradnja
DNEVNIK.hr
Usprkos ploči o zabrani gradnje, radovi su se odvijali i ovog tjedna.
"Mene jedino zanima da li u Republici Hrvatskoj vrijede ovi znakovi. Kao što ga vidite tamo. Zatvoreno gradilište... dok se vidi da se tu radi", rekao je Robert Đaić.
"Kaže - ali institucije će odraditi svoj posao, očito je da ne rade ništa. Svatko je dobrodošao u Hrvatsku, tako je uvijek bilo. Ali da netko se služi vandalizmom, da upropaštava ovaj biser koji mi jedini imamo i od koga svi skupa ovdje živimo... Znači ili je rušenje ili nije rušenje. Ili je čovjek u pravu ili nije", poručio je Petar Knežević.
Iz nadležnog Upravnog odjela Grada Omiša poručuju kako su komunalni redari pet puta izlazili na teren, te da je investitoru uručeno rješenje o obustavi građenja. Ali i nakon toga uklanjane su oznake zabrane gradnje. Detalje u prilogu donosi novinar Nove TV, Ivan Kaštelan.