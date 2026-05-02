Stižu nove cijene goriva - prijevoznici zabrinuti, a stručnjak upozorava: "Stvara se nestabilnost na tržištu..."

Od utorka nas čekaju nove cijene goriva. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, od idućeg tjedna dizel bi trebao biti osjetno jeftiniji, a benzin bi trebao - poskupjeti. Razlika po prosječnom spremniku bit će od 2,5 do 3 eura.

Prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper bi bio skuplji 5 centi po litri, stajao bi 1,69 eura. Po prosječnom spremniku goriva od 50 litara, to je 2,5 eura više. Eurodizel bi bio jeftiniji za 6 centi, pa bi nova cijena bila 1,72 eura. Prosječan spremnik bio bi 3 eura jeftiniji. Plavi dizel stajao bi 7 centi manje, po litri 1,22 eura.

Prijevoznici zabrinuti, razvoj situacije pozorno prate.



"Cijena goriva se dizala i 50 centi, tako da mi još uvijek vrlo teško poslujemo ili gotovo nikako. S druge strane ukinute su trošarine koje nam omogućuju da budemo konkurentni i da možemo najnormalnije poslovat na tržištu", rekao je Zdravko Bubnić iz Udruženja prijevoznika Zagreb.

Ovo je peti put od početka krize da Vlada dvotjedno regulira cijene goriva. Kontrola goriva, upozorava ekonomski stručnjak, ne bi trebala biti dugoročno rješenje.

"Država ako se previše miješa u cijene energenata, onda stvara jednu nestabilnost na tržištu, na taj način će dobavljači benzina ili nafte, utjecati na to da manje uvoze ili distribuiraju, a može se dogoditi da se neće ostvariti potrebna sredstva za ulaganje u energetska postrojenja", rekao je Predrag Bejaković, ekonomski analitičar, Poslovno veleučilište Zagreb.

