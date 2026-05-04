Godinama odgađan, sada spreman: Američki hipersonični projektil Dark Eagle ulazi u uporabu protiv Irana?

Američki hipersonični projektil poznat kao Dark Eagle pojavljuje se kao potencijalno novo oružje za eskalaciju sukoba SAD-a s Iranom, unatoč krhkom primirju.

Izvješće Bloomberga, koje se poziva na upućeni i neimenovani izvor, ističe mogućnost raspoređivanja sustava Dark Eagle na zahtjev američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM). Iz CENTCOM-a su pak tek šturo poručili da nemaju komentara na upit vezan za raspoređivanje tog hipersoničnog projektila, piše Business Insider.

Strateški kontekst i sposobnosti

Dark Eagle zamišljen je kao hipersonično oružje koje nakon ubrzanja prelazi u takozvani klizni let i koje postiže brzine pet puta veće od brzine zvuka, s procijenjenim dometom od oko 2775 kilometara. Razvoj tog projektila godinama su usporavali problemi s lansirnim sustavom, prije njegova uspješnog cjelovitog testiranja u prosincu 2024. godine.

Sustav se lansira s mobilne platforme na kamionu, a od klasičnih balističkih projektila razlikuje se po sposobnosti manevriranja tijekom leta. Zahvaljujući upravljačkim površinama poput krilaca, može mijenjati putanju tijekom leta, čime otežava presretanje sustavima koji se oslanjaju na predviđanje putanje projektila.

Pentagon ga opisuje kao ključan za gađanje ciljeva visoke vrijednosti i one koje treba pogoditi u točno određenom, često vrlo kratkom vremenskom prozoru. Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija istovremeno razvijaju slične sustave. Razvoj takvih projektila ranije je bio ograničen Sporazumom o nuklearnim snagama srednjeg dometa, koji je zabranjivao razvoj i raspoređivanje kopnenih balističkih i krstarećih projektila dometa od 500 do 5500 kilometara.

Potencijalna uloga u sukobu s Iranom

Unatoč naprednim značajkama, hipersonični projektil Dark Eagle ne bi bitno promijenio trenutačno stanje na bojištu. Američke i izraelske operacije već su oslabile iransku protuzračnu obranu, upravo onu vrstu sustava koju je taj projektil osmišljen nadvladati.

Ipak, njegov produljeni domet nadmašuje oružja poput projektila Precision Strike Missile (PrSM), omogućujući napade dublje unutar Irana. Sustav je još relativno nov, a točan trenutak njegove operativne uporabe ostaje nejasan nakon višegodišnjih poteškoća.

Sukob s Iranom ujedno je poslužio kao poligon za ispitivanje drugih sustava. Prije primirja započetog 8. travnja američke snage pogodile su više od 13.000 iranskih ciljeva koristeći projektile Tomahawk, sustave PrSM i rakete HIMARS. Ciljevi su obuhvaćali protuzračnu obranu, raketne položaje i skladišta naoružanja.