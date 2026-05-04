Imate li više ili manje? Objavljeno kolika je prosječna plaća u Zagrebu

Prosječna mjesečna isplaćena netoplaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za siječanj ove godine iznosila je 1703 eura, što je nominalno rast za 0,6 posto u odnosu na prosinac 2025. i porast za 8,9 posto u odnosu na siječanj 2025., pokazuju podaci gradskog statističkog ureda.

Medijalna netoplaća za siječanj ove godine iznosila je 1472 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna netoplaća u pravnim osobama za siječanj 2026. isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2628 eura.

Najniža prosječna netoplaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 1030 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za siječanj ove godine na razini Hrvatske, koja je iznosila 1511 eura, prosječna zagrebačka netoplaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 192 eura.

Prosječna mjesečna brutoplaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za siječanj 2026. iznosila je 2443 eura, što je porast za 0,6 posto u odnosu na prosinac 2025. i porast za 9,8 posto u odnosu na siječanj 2025. godine.