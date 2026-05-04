Nestalo je struje? Objavljen vodič koju hranu smijete jesti, a koju treba baciti nakon što se ugase hladnjak i zamrzivač

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) objavila je detaljan vodič kako očuvati sigurnost hrane u hladnjaku i zamrzivaču u slučaju nestanka struje.

HAPIH pritom podsjeća da se nestanak struje može dogoditi u bilo kojem trenutku, primjerice zbog vremenskih nepogoda, radova na električnoj mreži ili drugih nepredviđenih okolnosti. Osim što može otežati svakodnevne aktivnosti, nestanak struje može predstavljati i potencijalni rizik za sigurnost hrane.

S obzirom na mikrobiološku sigurnost hrane, opasnom temperaturnom zonom smatra se temperaturni raspon između 5 i 60 stupnjeva jer se u tom rasponu temperature mikroorganizmi najbrže razmnožavaju. Zbog toga je kvarljivu hranu potrebno čuvati pri temperaturama nižima od 5 stupnjeva, odnosno u hladnjaku ili zamrzivaču.

Tijekom nestanka struje prestaje hlađenje u hladnjaku i zamrzivaču, pa održavanje dovoljno niske temperature za sigurno čuvanje hrane postaje otežano i vremenski ograničeno. Ipak, postoji nekoliko jednostavnih koraka koje možemo poduzeti kako bismo i u takvim situacijama očuvali sigurnost hrane.

Prije nestanka struje

Iako postoje preporuke o tome kako postupiti u trenutku nestanka struje, važno je poduzeti i određene preventivne korake dok je električna energija dostupna kako bismo bili što spremniji u slučaju prekida napajanja.

Preporučuje se redovito pratiti temperaturu u hladnjaku pomoću termometra te je održavati u rasponu od 1 do 5 stupnjeva. U tom temperaturnom rasponu hrana ostaje sigurna za konzumaciju, a rizik od kvarenja manji je čak i ako tijekom nestanka struje dođe do blagog porasta temperature u hladnjaku.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti hrani u zamrzivaču, osobito lako kvarljivim namirnicama poput zamrznutog svježeg mesa i ribe. Ako se navedena hrana odmrzne, preporučuje se što prije ju iskoristiti i temeljito termički obraditi jer se jednom odmrznuta hrana u pravilu ne bi trebala ponovno zamrzavati. Tijekom odmrzavanja može doći do razmnožavanja mikroorganizama koji se ponovnim zamrzavanjem ne uništavaju, čime se povećava rizik od kvarenja hrane.

Kako bi se izbjeglo odmrzavanje hrane tijekom nestanka struje, preporučuje se zamrznutu hranu kompaktno posložiti u zamrzivaču jer na taj način proizvodi dulje zadržavaju nisku temperaturu. Također je korisno u zamrzivaču držati rashladne uloške, koji mogu poslužiti kao dodatni izvor hladnoće u slučaju prekida napajanja.

Ako je nestanak struje unaprijed najavljen, primjerice zbog planiranih radova na električnoj mreži, preporučuje se u zamrzivač staviti dodatne rashladne uloške ili plastične boce napunjene vodom kako bi se što dulje održala niska temperatura. Po potrebi se rashladni ulošci ili boce sa zamrznutom vodom mogu privremeno premjestiti i u hladnjak kako bi se usporilo zagrijavanje njegove unutrašnjosti.

Tijekom nestanka struje

Općenito se smatra kako u slučaju nestanka električne energije zatvoreni hladnjak može održati temperaturu unutar sigurnog raspona približno četiri sata od trenutka nestanka struje. U zatvorenom zamrzivaču sigurna temperatura može se održati i do 48 sati ako je zamrzivač potpuno napunjen i ako su namirnice gusto složene. U slučaju kada je zamrzivač napola pun navedeno se razdoblje skraćuje na približno 24 sata.

Kako bi se očuvala sigurnost hrane u što većoj mjeri, preporučuje se zabilježiti vrijeme početka nestanka struje te izbjegavati nepotrebno otvaranje hladnjaka i zamrzivača.

Nakon nestanka struje

Kako bi se smanjio rizik od trovanja hranom uzrokovanog konzumacijom hrane čuvane u hladnjaku nakon nestanka struje, važno je procijeniti uvjete u kojima je hrana bila čuvana te trajanje prekida napajanja.

Ako je temperatura u hladnjaku tijekom prekida napajanja ostala ispod 5 stupnjeva, hrana se u pravilu smatra sigurnom za daljnju konzumaciju. Međutim, ako je lako kvarljiva hrana (npr. svježi mliječni proizvodi, gotova jela) bila izložena temperaturama iznad 5 stupnjeva dulje od dva sata, njihova konzumacija se ne preporučuje s obzirom na brže razmnožavanje patogenih mikroorganizama u opasnoj temperaturnoj zoni. Važno je naglasiti kako prisutnost štetnih bakterija u hrani često nije moguće prepoznati promjenom mirisa, izgleda ili okusa.

Nadalje, ako se zamrznuta hrana odmrznula, ali je i dalje hladna, ne preporučuje se njezino ponovno zamrzavanje. Takvu hranu potrebno je što prije pripremiti i temeljito termički obraditi prije konzumacije.

Namirnice koje pokazuju neuobičajenu boju, teksturu ili miris potrebno je odmah odbaciti. U slučaju dvojbe o sigurnosti hrane, preporučuje se primjena načela "ako niste sigurni – bacite".

Ako je došlo do curenja ili kontaminacije hladnjaka ili zamrzivača pokvarenom hranom, potrebno ih je temeljito očistiti i dezinficirati u svrhu sprječavanja rasta i razmnožavanja patogenih mikroorganizama.

Dugotrajan nestanak struje

U slučaju dugotrajnog nestanka struje preporučuje se imati pripremljenu osnovnu zalihu hrane koja ne zahtijeva čuvanje u hladnjaku, uporabu vode tijekom pripreme niti termičku obradu, poput konzervirane hrane.

Takve namirnice trebale bi biti spremne za konzumaciju uz minimalnu pripremu i sigurne za jelo bez dodatne obrade.

Također je važno osigurati odgovarajući pribor za otvaranje i pripremu takve hrane, primjerice otvarač za konzerve i drugi osnovni kuhinjski pribor.

Infografika razvijena u sklopu aktivnosti koordinirane komunikacije u zemljama članicama EU-a donosi savjete za očuvanje sigurnosti hrane u slučaju nestanka struje.

INFOGRAFIKA Sigurnost hrane Foto: HAPIH