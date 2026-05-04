Horor na granici sa Slovenijom: Pronađena četiri tijela, dvije osobe završile u bolnici

Karlovačka policija pronašla je četiri mrtva muškarca, dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja, koja su odmah prevezena u zdravstvenu ustanovu, te jednu mušku osobu koja je pomagala unesrećenima.

Policajci su na teren izašli sinoć poslije 22:30, nakon što je policija zaprimila dojavu da se u naselju Donje Prilišće, na području Općine Netretić, nalazi veća grupa migranata.

Daljnjim postupanjem policije u neposrednoj blizini mjesta događaja i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom zatečeno je 12 stranih državljana te je tako ukupno 13 stranih državljana prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.

Zasad je utvrđeno da ih je na mjestu pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu te je, nakon što je iskrcao strane državljane, koji su izjavili da su bili izloženi nehumanim uvjetima tijekom vožnje, napustio navedeno mjesto.

Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica.

S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba.