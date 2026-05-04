Kamion uletio u publiku: 38 ozlijeđenih, troje mrtvih, a među njima i desetogodišnjakinja

Strašna nesreća dogodila se na jugu Kolumbije. Troje je mrtvih i 38 ozlijeđenih nakon što je monster truck uletio u publiku. Jedna od žrtava je i desetogodišnjakinja koja je preminula na licu mjesta.

Vozaču su otkazale kočnice za vrijeme predstave koja se održavala u južnom gradu Popayánu u pokrajini Cauca, vjeruje policija. Na videu se mogu vidjeti ljudi koji bježe nakon što je kamion probio ogradu i krenuo na ljude. Zaustavio se nakon zabijanja u električni stup.

"Vozilo je ubrzalo, nije moglo kočiti, a vozač je u stabilnom stanju", rekao je Zapovjednik policije Popayána, pukovnik Julián Castañeda i nadodao kako je došlo do mehaničkog kvara na vozilu.

Sucedió en el lote Bulevar Rose de Popayán, en el departamento de Cauca (Colombia), el conteo de atropellados… — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 4, 2026

Oglasio se i gradonačelnik Juan Carlos Muñoz Bravo koji kaže kako će provesti detaljnu istragu jer je ovo događaj koji se nije trebao dogoditi i da će odgovorni snositi posljedice, piše BBC.

"Izražavamo solidarnost s obiteljima žrtava ove tragične nesreće, kao i s našim glavnim gradom Popayánom", rekao je Octavio Guzmán, regionalni guverner.