UZNEMIRUJUĆI VIDEO Bacio časnu sestru na pod: Nakon što je snažno udarila glavom, lupao ju je nogama

Snimka napada na francusku časnu sestru u Istočnom Jeruzalemu zgrozila je javnost. Izraelska policija uhitila je 36-godišnjaka, a prema pisanju medija, riječ je o židovskom ekstremistu.

Napad dolazi u trenutku porasta uznemiravanja kršćanskih svećenika i redovnika, kao i hodočasnika u Starom gradu Jeruzalemu, koji je pod izraelskom okupacijom.

Časna sestra prolazila je pokraj Dvorane Posljednje večere na brdu Sion, blizu zidina Starog grada Jeruzalema. Na snimci se vidi kako ju muškarac prvo gura na pod, a zatim se vraća i udara ju nogom dok leži na tlu. Zadobila je ogrebotine i masnice na licu, no nije prijavljeno da je teže ozlijeđena.

⚠️ Horrific CCTV footage shows a Catholic nun violently assaulted in Jerusalem’s Old City this week by a “Jewish extremist” who shoved her from behind, slamming her onto the pavement before repeatedly kicking her. A bystander eventually intervened, stopping the attack and helping… https://t.co/wCGklqcuzR pic.twitter.com/ckZxSbs3Tq — Drop Site (@DropSiteNews) April 30, 2026

Izraelska policija u srijedu je objavila video uhićenja 36-godišnjeg muškarca zbog sumnje na napad motiviran mržnjom, ali još nisu podignute optužnice.

Otac Olivier Poquillon, ravnatelj Francuske biblijske i arheološke škole, u kojoj časna sestra radi kao istraživačica, napisao je na X-u da je bila “žrtva ničim izazvanog napada” u utorak poslijepodne.

"Najstrože osuđujemo ovaj čin sektaškog nasilja i očekujemo da vlasti djeluju brzo i odlučno", dodao je. Francuski konzulat u Jeruzalemu oštro je osudio napad.

Napadaju vjernike, uništavaju kipove...

"Ovaj sramotan čin u potpunoj je suprotnosti s vrijednostima poštovanja, suživota i vjerskih sloboda na kojima Izrael počiva i kojima ostaje čvrsto predan. Izrael ostaje čvrsto predan zaštiti slobode vjeroispovijesti i bogoslužja za sve te osiguravanju da Jeruzalem ostane grad u kojem svaka zajednica može živjeti, moliti i prakticirati svoju vjeru u sigurnosti i dostojanstvu", objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.

Posljednjih godina u Starom gradu Jeruzalema bilježe se česti slučajevi u kojima religiozni Židovi pljuju i napadaju Kršćane. Oštećena je i crkvena imovina, a zabilježeni su i sporovi oko preuzimanja nekretnina, koje pokreću doseljenici. Crkveni čelnici optužuju Izrael da pokušava promijeniti status quo na svetim mjestima, piše BBC.

Izvješće organizacije Rossing Center iz 2025. govori o "nedavnom porastu otvorenog neprijateljstva prema kršćanstvu", što povezuje s jačanjem polarizacije i ultranacionalističkih političkih trendova.

Prošlog mjeseca društvenim mrežama proširila se snimka izraelskog vojnika koji čekićem razbija kip Isusa u kršćanskom maronitskom selu na jugu Libanona, što je izazvalo dodatno zgražanje. Izraelske vlasti su se ispričale, a dvojicu vojnika kaznile s 30 dana vojnog pritvora i udaljile ih s borbenih dužnosti.