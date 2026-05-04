Trump naredio povlačenje vojnika iz Njemačke, oglasio se Rutte: "Shvatili smo poruku." Spomenuo i Hrvatsku

Europske zemlje "shvatile su poruku" američkog predsjednika Donalda Trumpa i sada osiguravaju provedbu sporazuma o korištenju vojnih baza, rekao je u ponedjeljak glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Trump je optužio neke članice NATO-a da ne čine dovoljno kako bi poduprle Sjedinjene Američke Države u ratu s Iranom.

Kao dodatni znak nezadovoljstva europskim saveznicima, SAD je u petak najavio povlačenje 5000 vojnika iz Njemačke.

"Da, bilo je određenog razočaranja s američke strane, ali Europljani su slušali", rekao je Rutte novinarima na samitu Europske političke zajednice u Armeniji. "Sada osiguravaju da se svi bilateralni sporazumi o bazama provode", dodao je.

Članica NATO-a Španjolska poručila je da se vojne baze na njezinu teritoriju ne mogu koristiti za rat s Iranom.

No Rutte je rekao da druge članice NATO-a, poput Crne Gore, Hrvatske, Rumunjske, Portugala, Grčke, Italije, Britanije, Francuske i Njemačke, provode zahtjeve za korištenje baza i drugu logističku potporu.

Rutte je također rekao da sve više europskih zemalja unaprijed raspoređuje sredstva poput lovaca na mine i minolovaca blizu Perzijskog zaljeva kako bi bile spremne za sljedeću fazu, javlja Reuters.

Više europskih zemalja poručilo je da su spremne sudjelovati u misiji kojom bi se nakon završetka rata pomoglo osigurati slobodu plovidbe kroz Hormuški tjesnac.

Reakcija Kaje Kallas

O svemu se oglasila i šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas, koja je rekla da se o povlačenju američkih vojnika iz Europe govori već dugo. "Ali, naravno, trenutak ove objave dolazi kao iznenađenje", dodala je.

"Mislim da to pokazuje da zaista moramo ojačati europski stup unutar NATO-a", kazala je.

Na pitanje smatra li da Trump pokušava kazniti Friedricha Merza, koji je ranije rekao da su Sjedinjene Američke Države ponižene od Irana u pregovorima o završetku rata, Kallas je odgovorila: "Ne mogu vidjeti što je u glavi predsjednika Trumpa, to mora objasniti sam."