Užas u Dalmaciji: Ženu s malim djetetom napao pas, teško je ozlijeđena

Žena (39) koja je u naručju držala malo dijete teško je ozlijeđena u napadu psa.

Incident se dogodio u nedjelju oko 19:30 na području mjesta Plano kod Trogira, javlja splitsko-dalmatinska policija. Pas je istrčao iz obližnjeg dvorišta i ugrizao ženu koja je držala dijete. U napadu je 39-godišnjakinja zajedno s djetetom pala na pod.

Prevezena je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći, gdje je utvrđeno da je zadobila tešku tjelesnu ozljedu (prijelom noge), dok dijete nije ozlijeđeno.

Nad vlasnikom psa provodi se kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Također, o događaju će biti obaviještena i nadležna veterinarska inspekcija.