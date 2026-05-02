Dobar posao nekadašnjih HDZ-ovih perjanica: Kolinda i Vaso Brkić objavili koliko su zaradili

Sudeći prema najnovijim financijskim izvješćima, bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, nije odmarala, već je nastavila s uspješnim poslovnim rezultatima - tvrtka koju je osnovala krajem 2022., ostvarila je rekordnu dobit.

Tvrtka "KGK Advising & Professional Services d.o.o." osnovana je sa sjedištem na adresi njezinog zagrebačkog stana u Bauerovoj ulici, a bavi se, između ostalog, poslovnim savjetovanjem, promidžbom, istraživanjem tržišta i ispitivanjem javnog mnijenja.

Prema podacima Financijske agencije, već je prve godine poslovanja ostvarila dobit od 24,7 tisuća eura. Podaci iz 2024. godine govore da su prihodi iznosili 346,1 tisuću eura, a dobit 251,3 tisuće. Prošla je godina ipak bila rekorda - prijavljene je dobit od 260,7 tisuća eura i prihod od 347 tisuća.

Grabar-Kitarović je uz to od 2020. članica Međunarodnog olimpijskog odbora, no taj je rad na volonterskoj bazi.

Posao cvjeta i drugim HDZ-ovcima

Tvrtku sa sličnim djelatnostima vezanima uz savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, osnovao je 2021. i potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić.

Kao direktor tvrtke Alfa Strategy d.o.o. naveden je Božo Krmek, a podaci o poslovanju također pokazuju kontinuiran rast. Prema prijavljenim podacima, 2024. godine ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 445.553,32 eura, uz rashode od 214.008,4 eura. Prošle godine prihodi su iznosili 537.991,19 eura, a rashodi 270.545,46 eura, uz neto dobit od 238.526,95 eura.