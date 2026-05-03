Posljedice će utjecati na cijeli svijet: Trump gubi kontrolu?

Sjedinjene Države nalaze se u nedjelju na šest mjeseci od odlučujućih parlamentarnih izbora, na kojima će Amerikanci odlučiti o nastavku drugog mandata Donalda Trumpa, nakon dvije godine koje su već duboko promijenile zemlju, piše AFP.

"Ulozi su vrlo visoki", rekla je Mindy Romero, direktorica Centra za inkluzivnu demokraciju na Sveučilištu Južne Kalifornije. Ovi izbori na sredini mandata su "prijelomni trenutak" za obje stranke, dodala je.

Za demokrate pitanje nije samo ponovno preuzimanje kontrole nad Kongresom. Oni uporno ponavljaju da "Donald Trump i republikanski dužnosnici predstavljaju egzistencijalnu prijetnju Americi", objasnila je politologinja za AFP.

Na republikanskoj strani, 79-godišnji predsjednik itekako računa na zadržavanje parlamentarne većine, kako bi progurao ostatak svog zakonodavnog programa.

U suprotnom, ponavlja on neprestano, demokrati bi pokrenuli postupak njegova opoziva gotovo odmah. Demokratski Kongres mogao bi također blokirati njegova imenovanja, pokrenuti istrage i ozbiljno ometati provedbu njegove politike.

U igri u studenom bit će svih 435 mjesta u Zastupničkom domu, a obnovit će se i 33 od 100 mjesta u Senatu.

Republikanci trenutačno raspolažu tek tijesnom većinom u oba doma, a demokrati se nadaju preuzimanju kontrole nad Zastupničkim domom, pa čak i Senatom.

Nepopularan predsjednik

U SAD-u su izbori na sredini mandata tradicionalno nepovoljni za stranku koja je osvojila Bijelu kuću dvije godine ranije. A šest mjeseci prije izbora, izgledi za republikance se pogoršavaju. Sve više ispitivanja javnog mnijenja pokazuje rekordne razine nezadovoljstva Donaldom Trumpom.

"Predsjednik je prilično nepopularan, a to je obično prilično snažan pokazatelj toga kako će predsjednička stranka proći na izborima na sredini mandata", rekla je Julia Azari, profesorica političkih znanosti na Sveučilištu Marquette.

Mnogi Amerikanci smatraju da republikanski milijarder nije uspio poboljšati njihovu ekonomsku situaciju, iako je bio izabran dijelom upravo na tom obećanju. Rat pokrenut protiv Irana također se pokazuje jako nepopularnim, kao i porast cijena goriva koji je on izazvao.

Demokrati optužuju Trumpa za autoritarnost otkako se vratio u Bijelu kuću, a k tome je njegova vrlo represivna politika prema migrantima na udaru kritika dijela javnosti, rekla je Julia Azari.

U drugom taboru, ankete ipak ne pokazuju pretjerano oduševljenje opozicijom.

"Amerikanci su nezadovoljni općim smjerom i objema strankama", naglasila je Azari. "Ipak, netko mora pobijediti" u studenome, i "mogli bismo vidjeti ljude koji nisu zadovoljni demokratima, ali svejedno idu u tom smjeru", dodala je politologinja.

"Izborni kaos"

Među ostalim glavnim temama kampanje je bitka koju je Donald Trump pokrenuo oko prekrajanja izbornih jedinica.

Američki predsjednik zatražio je 2025. godine od nekoliko država pod vodstvom republikanaca da ponovno iscrtaju svoje izborne jedinice, tako da razvodne demokratske glasove u nadi da će osvojiti dodatna mjesta u Kongresu.

Praksa prekrajanja izbornih jedinica (eng. gerrymandering), jednog oblika izbornog inženjeringa, u SAD-u nije od jučer, ali ju je Donald Trump vratio u modu, osobito u Teksasu ili Sjevernoj Karolini.

Demokrati su sa svoje strane uzvratili prekrajanjem karata u državama kojima oni vladaju, kao u Kaliforniji ili Virginiji.

Granice izbornih jedinica tradicionalno se iscrtavaju jednom u 10 godina, nakon popisa stanovništva, kako nalaže Ustav SAD-a, ali je moguće i češće.

Odluka Vrhovnog suda s konzervativnom većinom donesena ovog tjedna, kojom se ograničavaju prekrajanja izbornih jedinica koja pogoduju manjinama, još je više promiješala karte.

Nekoliko republikanskih guvernera na jugu SAD-a, kao u Louisiani ili Alabami, već je najavilo namjeru da ponovno iscrtaju svoje izborne jedinice, kako bi eliminirali demokratska zastupnička mjesta.

Utjecaj svih tih prekrajanja tek će se vidjeti, ali on pridonosi zabrinjavajućem "izbornom kaosu", rekla je Juliji Azari.

Za Mindy Romero, neizvjesnost koja dominira šest mjeseci prije izbora može se usporediti sa "šahovskom pločom u pokretu, na stražnjem dijelu kamiona, na neravnoj seoskoj cesti".