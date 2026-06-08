Uvodi se elektronička evidencija radnog vremena: Ružić objasnio što se sve mijenja

Projekt uvođenja elektroničke evidencije radnog vremena i podizanja svijesti mladih o dobrobiti prijavljenog rada, predstavljen u ponedjeljak, ima cilj suzbiti neprijavljeni rad, posebno u sektorima s promjenjivim ili terenskim mjestom rada, poput platformskog rada i graditeljstva.

Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić istaknuo je da, paralelno s dovršetkom procedure donošenja izmjena Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, koji će sutra biti raspravljen u Hrvatskome saboru, rade na edukaciji i promociji dobrobiti prijavljenog rada.

"U prvom redu mislimo na promociju vrijednosti prijavljenog rada za najmlađe u lancu zaposlenih koji možda na početku svoje karijere ne misle toliko na vrijednosti koje proizlaze iz onog dijela davanja koje ne predstavljaju neto plaću, ne samo mirovinska davanja, već i ostale koristi, a koje predstavljaju ne samo legalnu nužnost, već i sigurnost", istaknuo je Ružić uoči početne konferencije projekta.

Osnaživanje gospodarstva nema alternativu, dodao je, a promocija tog zakona, vrijednosti koje on donosi te digitalizacija radnog vremena predstavljaju uvođenje reda u sustav.

Ministar vjeruje da će sam zakonski okvir, s obzirom na uvođenje novih strožih kazni za "uporne" ponavljane prekršitelje, djelovati preventivno te poslodavce odvratiti od neprijavljenog rada i osigurati da radnici uživaju u radničkim pravima koja proizlaze iz Zakona o radu. Uvjeren je također da je to novi iskorak kako za državnu proračun, tako i za veću gospodarsku produktivnost.

Evidencija u stvarnom vremenu

V.d. ravnateljice Uprave za rad i zaštitu na radu pri Ministarstvu Anita Zirdum pojasnila je kako se projektom razvija i nadograđuje informacijski sustav Jedinstvene elektroničke evidencije rada (JEER) kojim se omogućuje evidencija rada u stvarnom vremenu.

"Sustav već sada funkcionira u području platformskog rada, odnosno rada putem digitalnih radnih platformi, i prvenstveno služi kao alat za inspekciju kako bi lakše detektirala nepravilnosti i mogla organizirati ciljane nadzore", navela je.

Sustav je povezan s MUP-om, odnosno sustavom radnih dozvola, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje te elektronički prati povezanost rada s prijavama, radnim dozvolama i financijskim isplatama platformi prema agregatorima.

Kroz projekt, vrijedan 3,9 milijuna eura, taj sustav će se nadograđivati kako bi se mogao proširiti i na druge specifične djelatnosti koje imaju promjenjiva mjesta rada, poput graditeljstva u kojem je teško kontrolirati rad s obzirom na to da se radnici sele s gradilišta na gradilište.

Zirdum je pojasnila kako bi to u praksi značilo da bi se radnik na ulazu u gradilište evidentirao putem aplikacije, čime će se pratiti početak i završetak rada te lokacija. Time inspekcija može brže uočiti nepravilnosti, poput odnosa broja odrađenih sati i isplata, statusa radnih dozvola te provjere je li ozljeda na radu nastala na prijavljenom gradilištu.

Drugi stup projekta, koji kreće danas, velike su informativne kampanje za radnike, poslodavce, učenike i studente, osobito u strukovnim školama, koji će kroz dvije godine provođenja projekta proširiti svjesnost važnosti prijave na mirovinsko osiguranje.

"Mladi radnici zapravo nisu svjesni da ako nemate prijavu, to znači da ne možete dići kredit za stan, ne možete dići kredit za auto. Također, poslodavci ponekad nisu dovoljno informirani o tome što sve moraju napraviti da bi radili zakonito", upozorila je.

Poslodavci: Digitalizacija doprinosi produktivnosti

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, a provodi se u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP), Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) i Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK).

Potpredsjednica HGK Marija Šćulac najavila je 20 edukacija za poslodavce diljem Hrvatske, kao i edukacije za srednjoškolce u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu kako bi poslodavci pravovremeno dobili sve informacije o zakonskim promjenama, a srednjoškolci bili upoznati s tržištem rada.

Potpredsjednik HOK-a Emil Priskić istaknuo je kako je opasnost od neprijavljenog rada najveća u sektorima s najvećim uvozom radne snage, poput ugostiteljstva i građevine, pa u njima i postoji najveća potreba za ovakvom vrstom evidencije, a pri tome je izrazio nadu da će aplikacija olakšati evidenciju rada bez dodatnog administrativnog opterećenja poslodavaca.

Podršku projektu izrazila je i glavna direktorica HUP-a Irena Weber istaknuvši da digitalizacija, osim što podiže transparentnost i učinkovitost, pridonosi i produktivnosti te smanjenju administrativnih opterećenja. U građevinskom sektoru, osim neprijavljenog rada, kao velik problem istaknula je problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja.