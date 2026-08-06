U dijelu Hrvatske temperatura će pasti i do deset stupnjeva: Evo gdje će biti najugodnije

Sjeverno od Hrvatske premješta se jedna hladna fronta, koja će nas večeras i sutra okrznuti i prema nama poslati malo hladnijeg zraka.

Znatno više će se to osjetiti u kopnenim krajevima nego na Jadranu, gdje će se temperatura tek neznatno spustiti.

U petak ujutro većinom sunčano, na kopnu uz umjerenu naoblaku. U Međimurju pritom može pasti i malo kiše. Posvuda će biti toplo, ali vjetrovito. Već će tijekom noći u unutrašnjosti početi umjeren do jak sjeverac. Na sjevernom Jadranu rano ujutro će zapuhati bura, prije pet sati. Pod Velebitom će imati i olujne udare. Temperatura će na kopnu biti oko 20, a na obali oko 26 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti više oblaka nego ujutro, ali i dalje sa sunčanim razdobljima. Ipak, raste mogućnost za sporadične pljuskove i grmljavinu. Oni neće dugo trajati, ali poneki može biti izraženiji. Vjetar će rano popodne malo oslabjeti, a onda navečer ponovno blago ojačati. Temperatura osjetno niža nego u četvrtak, tako da će biti puno ugodnije, uglavnom između 30 i 32.

Slavonija

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne promjenjivo oblačno, i ovdje uz više oblaka nego u prvom dijelu dana. Pritom su rano popodne mjestimice mogući kraći pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak sjeverac i bit će ugodnije nego posljednjih dana, iako i dalje vruće, između 31 i 35.

Sjeverni Jadran i gorje

U Istri i Primorju u petak djelomice do pretežno sunčano s promjenjivom naoblakom. Poslijepodne lokalno može biti ponekog pljuska, osobito uz granicu sa Slovenijom. Jutarnja jaka bura sredinom dana će malo oslabjeti, no onda navečer ponovno ojačati. Temperatura će biti od 34 do 36.

U Gorskom kotaru i Lici malo oblačnije i nestabilnije, ali i sa sunčanim razdobljima. Ipak, nakon podneva raste vjerojatnost za lokalne pljuskove, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Temperatura će biti osjetno niža nego u četvrtak, između 27 i 31, a dodatnu ugodu donosit će vjetar, koji će puhati slabo do umjereno sa sjeveroistoka.

Dalmacija

U Dalmaciji ostaje sunčano i vrlo vruće. Pritom će poslijepodne u unutrašnjosti opet biti lokalnih pljuskova i grmljavine, koji sutra mogu biti i jače Izraženi. Vjetar danju slab do umjeren, promjenjiva smjera, a onda će navečer okretati na buru. Najviša temperatura između 35 i 37.

Temperatura mora

I danas je more visoke temperature, između 27 i 29. Najtoplije je kod Pule, Malog Lošinja i Lastova. No, zapuhat će bura i u sljedeća dva dana malo sniziti temperaturu.

Tri dana kopno

U subotu će na kopnu biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te lokalno još malo kiše i pljuskova. Zatim navečer razvedravanje. U nedjelju i ponedjeljak sunčano i sve toplije. Sljedeći će tjedan ponovno biti oko 35.

Tri dana more

Na Jadranu pretežno sunčano te i dalje vruće. Samo su rijetko mogući poslijepodnevni pljuskovi, ponajprije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U subotu ujutro još će puhati umjerena do jaka bura, onda poslijepodne slabi, a u nedjelju se vjetar vraća na maestral.

Vikend će u unutrašnjosti biti znatno ugodniji, s 5 do 10 stupnjeva nižom temperaturom. Lokalno su mogući i pljuskovi, ali oni neće biti tako česti, prevladavajuće će ipak biti sunčano.

Na obali se s druge strane nastavlja vrućina. Temperatura će se tek neznatno spustiti, za dva do tri stupnja, ali uz buru će ipak biti malo podnošljivije.