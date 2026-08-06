Paklene vrućine odnijele život: HGSS uputio hitan apel

Pripadnici HGSS-ove Stanice Makarska u manje od 24 sata više su puta intervenirali na stazi prema vrhu Sutvid iznad Živogošća, a u jednoj od akcija preminuo je državljanin Češke kojemu je pozlilo tijekom povratka, izvijestila je u četvrtak navečer HGSS Stanica Makarska.

Kako navode iz HGSS-a, nakon što su prethodne noći uspješno spasili dehidriranog planinara, ponovno su zaprimili poziv s istog područja.

Dvojica Čeha, unatoč visokim temperaturama, uputila su se prema vrhu Sutvid, a tijekom povratka ostali su bez dovoljno vode, nakon čega je jednom od njih naglo pozlilo.

Na teren je odmah upućeno osam spašavatelja HGSS-ove Stanice Makarska koji su po dolasku započeli reanimaciju unesrećenog, no unatoč svim naporima nisu mu uspjeli spasiti život, izvijestili su iz HGSS-a.

"Ovaj tragičan događaj upozorava koliko opasne mogu biti ljetne planinarske ture tijekom razdoblja ekstremnih vrućina", poručili su.

HGSS Stanica Makarska ponovno je pozvala posjetitelje Biokova da ne podcjenjuju opasnosti planine tijekom razdoblja ekstremnih vrućina, da na ture kreću s odgovarajućom planinarskom opremom i obućom i dovoljnim količinama vode te izbjegavaju kretanje u najtoplijem dijelu dana.

Dan ranije, u srijedu u 18,30 sati također su krenuli u akciju spašavanja na području Sutvida iznad Živogošća slijedom poziva stranog državljanina koji se izgubio na nadmorskoj visini od oko 1050 metara.

Nakon više sati noćnog uspona, spašavatelji su u 22,50 sati došli do unesrećenog kojem je na mjestu događaja pružena prva pomoć te je nakon odmora i rehidracije, u pratnji spašavatelja, započeo silazak prema vozilu. Akcija je uspješno završena u 2,50 sati, povratkom svih sudionika.

U tom slučaju unesrećeni je na zahtjevnu planinsku stazu krenuo u natikačama, što je dodatno povećalo rizik i otežalo njegovo kretanje.