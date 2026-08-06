Ponestaje li Americi oružja? Trump odgovorio na sve glasnije tvrdnje

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak novinarima da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti te da oružane snage imaju problema s opskrbom nekim oružjem.

"Mislim da će uskoro završiti. Ne mislim da mogu izdržati još dugo", rekao je Trump u Ovalnom uredu misleći na Iran.

Reuters je u utorak izvijestio da je američka vojska potrošila velik dio svojih globalnih zaliha visokopreciznih projektila dugog dometa tijekom petomjesečnog rata s Iranom.

Na pitanje o statusu zaliha streljiva, Trump je rekao da zemlja ima gotovo neograničene zalihe određenog oružja, ali je priznao da su zalihe drugog ograničene.

''Imamo određene vrste streljiva koje su vrlo moćne, za koje imamo neograničene, praktički neograničene zalihe. Imamo i druge gdje su zalihe malo ograničenije'', rekao je Trump.

Trump je rekao da američke obrambene tvrtke grade više proizvodnih pogona, uključujući pogone za rakete Patriot i Tomahawk.