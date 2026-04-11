Brojne e-usluge Porezne uprave bit će nedostupne od 16. travnja: Provjerite koje i do kada

Porezna uprava provodi projekt digitalne transformacije radi izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga sukladno zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja. Zbog planiranih radova najavila je privremenu nedostupnost funkcionalnosti, elektroničkih usluga i servisa Porezne uprave.

"U razdoblju od četvrtka, 16. travnja od 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja do 8 sati bit će nedostupna funkcionalnost podnošenja SNU zahtjeva. U razdoblju od utorka, 21. travnja od 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja do 8 sati bit će nedostupne funkcionalnosti predaje i provjere JOPPD obrazaca. U razdoblju od petka, 24. travnja od 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja do 8 sati elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike bit će privremeno nedostupni. Riječ je o planiranoj nedostupnosti nužnoj za provedbu projekta, koja nije povezana s Fiskalizacijom 2.0.", poručila je POrezna.

Ovo su elektroničke usluge i servisi Porezne uprave koji će biti nedostupni putem sustava ePorezna i mPorezna:

usluge unutar sustava eGrađani

uvid u stanje porezno-knjigovodstvene kartice te kreiranje barkoda za elektroničko plaćanje poreznog duga

predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno-knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva

izdavanje potvrda

predaja zahtjeva za izdavanje porezne kartice

prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju

predaja obrasca Specifikacije nepovezanih uplata

predaja obrasca poreza na dobit

predaja obrasca poreza na dodanu vrijednost

predaja obrasca JOPPD-a te svih ostalih obrazaca

pregled zaprimljenih e-računa u aplikaciji MikroeRačun

pregled e-računa u FiskAplikaciji

"Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu predaju obrasca JOPPD-a izvršit će po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku", objasnila je Porezna uprava.

Naglasili su da će nesmetano raditi sljedeći sustavi: sustav za fiskalizaciju računa, sustav za fiskalizaciju e-računa te dodjela OIB-a i dohvat podataka iz Evidencije OIB-a.

"U ovoj fazi projekta digitalne transformacije Porezne uprave moderniziraju se i migriraju sustavi JOPPD – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja te sustav Specifikacija nepovezanih uplata (SNU). Nove izmjene JOPPD sustava omogućavaju predpopunjavanje podataka za građane koji prijavljuju vrste izvješća od 8. do 13., uz unaprjeđenje funkcionalnosti provjere obrazaca te automatski izračun strane A temeljem podataka strane B, čime se optimizira i ubrzava unos i predaja obrazaca. Izmjene SNU sustava uvode značajno smanjenje potrebe za podnošenjem zahtjeva zbog automatizacije povezivanja uplata za većinu prihoda", poručila je Porezna.