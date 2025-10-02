Fenomen u malom hrvatskom mjestu sve je iznenadio: "Toliko ih nikad nije bilo ovdje. To je jasan znak..."

Strma obala Lubenovec na rijeci Dravi u Đelekovcu postala je ovoga ljeta prirodni fenomen jer je zabilježeno 1800 gnijezdećih parova lastavica bregunica, najveći broj dosad izbrojan u ovom dijelu rijeke, doznaje se od lokalnih vlasti.

Bregunica je jedna od najmanjih predstavnica obitelji lastavica.

Rekordno gniježđenje bregunica na rijeci Dravi potvrđuje da dugogodišnji trud zajednice daje rezultate. Đelekovec nedaleko od Koprivnice prošle je godine proglašen prvim "Selom bregunica" u Hrvatskoj, a upravo ova titula i daljnje mjere zaštite pridonijele su stvaranju idealnih uvjeta za opstanak vrste, rekla je načelnica Općine Đelekovec Lara Samošćanec Kiš.

"Povratak bregunica pokazuje snagu, svijesti i predanosti naše zajednice", naglasila je.

Pozvala je i druge općine da se pridruže sličnim inicijativama. Jer, rast brojnosti bregunica rezultat je zajedničkog truda poljoprivrednika, institucija i građana koji su svoje djelovanje prilagodili ovoj ugroženoj ptici.

Bregunice su ključni pokazatelj zdravlja riječnog ekosustava. Osim što svojim gniježđenjem potvrđuju kvalitetu staništa, ove ptice dnevno pojedu na tisuće komaraca, čime prirodno reguliraju brojnost kukaca.

Dok globalno brojnost bregunica opada zbog nestanka prirodnih riječnih obala, Đelekovec bilježi rast, s 1.100 parova zabilježenih 2018. godine na 1.800 parova ove godine.

Suradnja Općine Đelekovec, OPG-a Puhar, Hrvatskih voda i WWF-a Austrija pokazala je kako se poljoprivreda i zaštita prirode mogu uspješno nadopunjavati, rekla je načelnica općine Samošćanec Kiš.

"Ove ptice su znak zdravlja rijeke. Uspješna kolonija u Đelekovcu pokazuje da kada damo prostor rijeci i njezinoj obali, priroda se obnavlja", rekao je Arnoa Mohla iz WWF-a Austrija.

Bregunica (lat. Riparia riparia) se gnijezdi u cijeloj Europi i na Mediteranu, kao i dijelovima Sjeverne Amerike, a zimi se seli na jug u Istočnu i Južnu Afriku, južnu Aziju i Južnu Ameriku.