Underline se vraća, a ovaj put ide i iza scene

Studentska udruga Ekonomska klinika, koja već više od deset godina povezuje akademsku i poslovnu zajednicu kroz edukativne i društveno korisne projekte, donosi šesto izdanje marketinške konferencije Underline. Do sada je okupila više od 1000 sudionika, a interes iz godine u godinu samo raste.

Iza kulisa kreativnih industrija

Ovogodišnje izdanje nosi temu Iza scene kreativnih industrija i otkriva kako marketing zaista funkcionira unutar mode, glazbe i podcast industrije. Umjesto uljepšanih priča o uspjehu, Underline nudi autentičan uvid u procese, odluke i izazove koji ostaju skriveni iza brendova, sadržaja i kampanja koje svakodnevno konzumiramo.

Program koji ne ostavlja prostora za pasivno slušanje

Program spaja teoriju i praksu kroz formate koji te uvlače u srž teme. Radionica posvećena copywritingu i storytellingu pokazat će kako se pišu poruke koje ostaju u pamćenju, dok će case studyji pružiti autentičan uvid u to kako ideje postaju kampanje. Panel na temu podcasta istražit će kako je ovaj medij promijenio način na koji konzumiramo priče i gradimo zajednice. Glazbeni panel otkrit će što se događa iza scene prije nego pjesma postane viralna, a modni panel pokazat će da je iza svakog editorijala i kampanje mnogo više od same odjeće.

Više od predavanja

Uz bogat edukativni program, sudionici mogu računati i na networking, nagrade te certifikat o sudjelovanju koji potvrđuje da si bio dio ove vrijedne konferencije.

Za koga je Underline?

Underline je za studente i mlade profesionalce koji žele razumjeti kako kreativne industrije zaista funkcioniraju iz prve ruke. Ulaz je besplatan, a jedino što trebaš ponijeti je znatiželja.

Konferencija se održava 29. svibnja 2026. na Sveučilištu Algebra Bernays, Gradišćanska ul. 24, Zagreb. Prijave i sve informacije dostupne su putem stranica i društvenih mreža Ekonomske klinike ili preko linka: Prijave za Underline.