Rastu troškovi, ali nemaju izbora: "Nećemo podizati cijenu, nema nam tko više dati"

Počela je sezona sjetve povrtnih kultura. Mali proizvođači suočeni su s novim rastom ulaznih troškova, ali najavljuju da novih poskupljenja ne bi trebalo biti. S domaćim povrćem Hrvatska zadovoljava tek polovicu svojih potreba, ipak, proizvodnja je u porastu.

"Sad se sadi – rasada u biti se pravi. Najprije papriku i onda za jedno dvije, tri nedjelje rajčicu, rajčica brže raste, pa onda nju. Onda imam peruansku jagodu, bamiju i tako", ispričala je Ljiljana Kolombo, proizvođačica povrća.

Kaže, ulazni troškovi ponovno su rasli: "Išlo je sve gore, posebno gnojivo, zemlja, sve je išlo gore".

Iako proizvođače čeka skuplja proizvodnja, cijene na proljeće ne planiraju dizati.

"Nećemo podizati cijenu, sretni smo i s ovim da nešto prođe, a kamoli da još podižemo, jer nema nam više tko dati novaca", ispričala je Terezija Krnić, proizvođačica povrća.

