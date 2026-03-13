Milanovićev predstojnik ureda Saucha izašao iz zatvora

Tomislav Saucha, nekadašnji predstojnik ureda premijera za mandata Zorana Milanovića, izašao je u petak iz Kaznionice u Turopolju nakon što mu je odobren uvjetni otpust, potvrdio je za Hinu Sauchin odvjetnik Darko Maržić.

Saucha je time odslužio trogodišnju zatvorsku kaznu zbog lažiranja putnih naloga u aferi 'Dnevnice'.

Bivši predstojnik premijerovog ureda javio se na izdržavanje kazne u listopadu 2023., a prema pisanju medija, tom prilikom se odrekao prava na žalbu na rješenje Županijskog suda u Zagrebu kojim je pozvan da dođe u Zatvor u Zagrebu.

Vrhovni sud je u ožujku 2023. potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je Saucha osuđen na tri godine, a njegova nekadašnja tajnica Sandra Zeljko na četiri i pol godine zatvora.

Najviši sud je tada odbio žalbe Sauche, Zeljko i državnog odvjetništva te je u cijelosti potvrdio presudu zagrebačkog Županijskog suda donesenu krajem 2020.

Uz zatvorsku kaznu Saucha i Zeljko su osuđeni i na zabranu obavljanja službene dužnosti, a državi moraju vratiti gotovo milijun izvučenih kuna.

U obrazloženju prvostupanjske presude sutkinja Sanja Mazalin Sauchi je poručila da je podizanjem novca preko fiktivnih putnih naloga ''osim osobne sramote” nanio štetu državnim institucijama i građanima koji gube povjerenje u vlast.

Sutkinja je ocijenila da do te zlouporabe ne bi došlo bez propusta u radu Ureda za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora te da se reagiralo tek zahvaljujući medijima koji su pisali o nalazu revizije i spornim putnim nalozima.

Sudsko vijeće je kao otegotne okolnosti istaknulo dugotrajnost kršenja zakona, a posebno Sauchinu visoku poziciju, kao i ''besramno korištenje pozicije Sandre Zeljko koja je sjedila pred vratima čak trojice premijera''.

Saucha i Zeljko od početka su tvrdili da nisu krivi.

Istraga je isprva pokrenuta samo protiv Sauche, tadašnjeg SDP-ova saborskog zastupnika, a naknadno je proširena i na Zeljko, koja je na početku opisivana kao krunska svjedokinja.

Nakon izlaska iz istražnog zatvora u veljači 2017. Saucha je napustio SDP i u bivšem sazivu Saboru kao član kluba zastupnika HNS-a podržavao vladajuću većinu.