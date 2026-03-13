Kako se piše zanijemiti ili zanijemjeti? Piše se zanijemjeti. Glagol zanijemjeti znači postati nijem ili izgubiti dar govora, a u prenesenom značenju prestati govoriti, zašutjeti. Oblik zanijemiti je nepravilan, a do njega dolazi zbog nekih izvedenih oblika tog glagola, npr. u prezentu: zanijemim, zanijemiš, zanijemi... Često se griješi i u glagolskom pridjevu aktivnom, koji u muškom rodu glasi zanijemio, ali u ženskom i srednjem rodu te množini umjesto i treba pisati je: zanijemjela, zanijemjelo, zanijemjeli. Ako se to dogodi, svi će zanijemjeti od čuda. Publika je zanijemjela. Svi su zanijemjeli kad su je vidjeli.