Kako se piše – zanijemiti ili zanijemjeti?

Piše se zanijemjeti.

Glagol zanijemjeti znači postati nijem ili izgubiti dar govora, a u prenesenom značenju prestati govoriti, zašutjeti.

Oblik zanijemiti je nepravilan, a do njega dolazi zbog nekih izvedenih oblika tog glagola, npr. u prezentu: zanijemim, zanijemiš, zanijemi...

Često se griješi i u glagolskom pridjevu aktivnom, koji u muškom rodu glasi zanijemio, ali u ženskom i srednjem rodu te množini umjesto i treba pisati je: zanijemjela, zanijemjelo, zanijemjeli.

Ako se to dogodi, svi će zanijemjeti od čuda.

Publika je zanijemjela.

Svi su zanijemjeli kad su je vidjeli.

