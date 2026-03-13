Policija upala u Hrvatski skijaški savez

Policija je po nalogu USKOK-a ušla u prostorije Hrvatskog skijaškog saveza, gdje su istražitelji izuzeli poslovnu dokumentaciju koju sada analiziraju. Informaciju su potvrdili pouzdani izvori, prema kojima je riječ o financijskim provjerama pokrenutima nakon nedavnog incidenta na granici.

Naime, prije nekoliko tjedana, dok je još trajala Zimska olimpijada u Cortini d'Ampezzo, jedan od članova saveza zaustavljen je na granici s većom količinom neprijavljenog novca.

Navodno je kod sebe imao oko 120 tisuća eura, kao i popis osoba kojima je taj novac trebao biti isplaćen, piše Index.

Istražitelji su, prema dostupnim informacijama, već utvrdili da se u Hrvatskom skijaškom savezu dio isplata obavlja u gotovini pa se sada provjerava jesu li takve isplate uredno dokumentirane te je li pri tome bilo mogućih poreznih nepravilnosti.

Hrvatski skijaški savez već godinama vodi predsjednik Miho Glavić, dok je direktor reprezentacije i jedna od ključnih osoba u savezu Vedran Pavlek.