Ministar potvrdio: Evo kada počinje isplata uvećanog dijela za dio mirovina

Ministar mirovinskog sustava Alen Ružić najavio je u petak da od ponedjeljka, 16. ožujka počinje isplata uvećanog dijela prijevremenih starosnih mirovina za 119.000 umirovljenika s navršenih 70 godina, bez podnošenja zahtjeva, a sukladno ukidanju penalizacije te kategorije umirovljenika.

"Riječ je o odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju koje su stupile na snagu 1. siječnja i po kojima se sa navršenih 70 godina ukida penalizacija prijevremenih starosnih mirovina. 119.000 naših umirovljenika dobit će isplate sa zaostacima za dva prethodna mjeseca, a daljnje isplate se nastavljaju redovito", kazao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na konferenciji za medije.

Prosjek isplate za dva prethodna mjeseca po umirovljeniku iznosi 105,38 eura, naveo je ministar Ružić. To znači prosječno mjesečno uvećanje mirovina od 52,7 eura za umirovljenike koji su otišli ranije u mirovinu i kojima se od ove godine ukida penalizacija.

"Na godišnjoj razini to je 600 eura povećanja primanja, što će značajno doprinijeti svakom umirovljeniku", istaknuo je ministar i dodao kako je Vlada u državnom proračunu za ovu mjeru osigurala gotovo 12 milijuna eura.

Pojasnio je kako se penalizacija ukida automatizmom s navršenih 70 godina, a do kraja ove godine trebala bi se ukinuti za ukupno 127.000 umirovljenika.

"Svi korisnici prijevremene starosne mirovine koji su u prethodnom razdoblju navršili 70 godina života, od 1. siječnja ove godine dobit će uvećanu mirovinu, bez dosadašnjeg umanjenja. Sve to odrađuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje automatizmom i umirovljenici iz ove kategorije nemaju potrebe podnošenja bilo kakvih zahtjeva", rekao je Ružić.

Smanjenje mirovine za svaki mjesec ranijeg umirovljenja prije navršenih 65 godina, neovisno o dužini staža, iznosi 0,2 posto, odnosno 12 posto za najviše pet godina.

"Ono što se odredbom ukidanja penalizacije želi postići jest poboljšanje financijskog položaja umirovljenika, a ovo zakonsko rješenje uvedeno je kroz socijalni dijalog na inicijativu predstavnika umirovljenika u okviru Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe", podsjetio je ministar.