Iran žestoko napao više zemalja, zaprijetio razornom odmazdom: "Uskoro ćemo im zadati smrtonosne udarce!"

Iran zaprijetio SAD-u i Izraelu razornom odmazdom Glasnogovornik iranskih oružanih snaga, general Abolfazl Shekarchi, zaprijetio je odmazdom SAD-u i Izraelu zbog njihovih "besramnih i brutalnih zločina". Optužio ih je da ubijaju civile, žene i djecu iz "očaja i nesposobnosti da se suprotstave oružanim snagama", piše iranska novinska agencija Defapress. "Poručujem im da za te barbarske akcije očekuju našu razornu odmazdu. Uskoro ćemo se osvetiti i zadati im smrtonosne udarce", izjavio je Shekarchi.

Saudijska Arabija presrela šest balističkih projektila Ministarstvo obrane Saudijske Arabije objavilo je da je presrelo i uništilo šest balističkih projektila koji su bili usmjereni prema zračnoj bazi Princ Sultan, vojnom objektu smještenom na istoku zemlje. Navode da je tijekom dana presretnuto nekoliko bespilotnih letjelica. Među njima su i dvije koje su oborene iznad sjeveroistočnog grada Hafar al-Batina. Nisu objavili odakle su projektili i dronovi lansirani.

Pogođen tanker u Hormuškom tjesnacu Kontejnerski brod koji je plovio u blizini Hormuškog tjesnaca pogođen je nepoznatim projektilom, oko 46 kilometara od obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, izvijestio je britanski pomorski nadzorni sustav. Kapetan broda prijavio je da je plovilo pretrpjelo oštećenja, no svi članovi posade su sigurni i nalaze se na brodu.

Zaprijetili prosvjednicima Šef policije u Iranu upozorio je građane da ne prosvjeduju za promjenu režima nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao Irance da ustanu protiv vodstva Islamske Republike. "Svakoga tko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja više nećemo smatrati prosvjednikom", rekao je Ahmad-Reza Radan u utorak na državnoj televiziji. "Smatrat ćemo ga neprijateljem i tako ćemo se prema njemu i odnositi.“ "Sve naše snage imaju prste na okidaču", dodao je šef policije.

Izrael napao ciljeve Hezbollaha Izraelska vojska u srijedu ujutro priopćila je da je ponovno napala položaje Hezbollaha u Libanonu. Napadi su bili usmjereni na infrastrukturu u južnom predgrađu glavnog grada Bejruta, poznatom kao Dahieh, priopćila je vojska. Taj se dio smatra uporištem šijitskog pokreta Hezbollah. Hezbollah je prije otprilike tjedan dana ponovno započeo raketne napade na Izrael kao odgovor na ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, što je dovelo do velikih izraelskih udara u Libanonu.