Novi mađarski premijer želi uključiti Hrvatsku u važnu europsku inicijativu: "Izgradimo zajedno..."

Novi mađarski premijer Peter Magyar u utorak je u Berlinu najavio da će na nadolazećem sastanku premijera Višegradske skupine (V4) predložiti proširenje tog formata, uključujući i na Hrvatsku.

Višegradsku skupinu osnovale su 1991. Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka s ciljem promocije zajedničkih gospodarskih interesa, poticanja slobodne trgovine, razvoja prometne infrastrukture i suradnje na energetskom planu.

Magyar je na konferenciji za medije s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom najavio da će na nadolazećem sastanku 23. lipnja predložiti da se u taj format pozovu Austrija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija i Rumunjska, prenosi mađarska agencija MTI.

"Izgradimo zajedno snažnu srednju Europu", poručio je Magyar.

Višegradska skupina, nekoć jedinstvena skupina, oslabila je zbog unutarnjih podjela još dok je poljskom vladala konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS), saveznica bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana. Varšava i Budimpešta tada su ohladile odnose zbog različitih stavova prema ratu u Ukrajini.

Danas u Varšavi vlada Građanska platforma premijera Donalda Tuska, članica političke grupacije Europske pučke stranke kojoj pripada i Magyarova Tisza.