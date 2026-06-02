FOTO Kerum pokazivao skupocjeni namještaj: "Kupljen je za vrijeme Puljka, to treba procesuirati"

Željko Kerum, čelnik Hrvatske građanske stranke i bivši splitski gradonačelnik u utorak je izrazio sumnju u poslovanje bivše uprave gradske tvrtke Žnjan ustvrdivši da slučajeve s nabavkom namještaja, pocinčavanja i šljunka treba procesuirati.

Sve se to odvijalo u mandatu bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, istaknuo je i novinare odveo u prostorije pokazavši im skupocjeni namještaj kupljen za nove prostorije dok se uređivao Žnjan. Rekao je kako je namještaj plaćen 190 tisuća eura i kupljen za vrijeme dok je na čelu grada bio Ivica Puljak.

Željko Kerum

"Na Žnjanu je napravljena velika sumnja počevši od nabave namještaja, pocinčavanja, šljunka i slično. Taj slučaj treba procesuirati. Sumnje su i u poslovanje bivše uprave i direktora Žnjana. Puljak je nezakonito osnovao upravni odbor. Donosili su nezakonite odluke o radovima na Žnjanu. Ja sam bio nešto više od mjesec dana predsjednik Nadzornog odbora Žnjana. Napravljena je šteta od nekoliko milijuna eura", izjavio je.

Željko Kerum

Keruma je zanimalo i je li pocinčavanje ugrađeno i napravljeno za nekoliko milijuna eura. Dodao je kako nikoga ne krivi već samo pita s obzirom da postoje određene sumnje.

