Maturanti se obratili Vladi nakon tragičnog ubojstva: "Luka nije poginuo u nesreći. Luku je ubio sustav koji je zakazao"

Maturanti grada Šibenika u subotu su uputili otvoreno nakon stravičnog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca.

Njhovo pismo prenosimo u cijelosti:

"Ovo je za Luku Milovca. Otvoreno pismo Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu pravosuđa i cjelokupnoj javnosti. U ime maturanata grada Šibenika, Šibensko-kninske županije i svakog mladog čovjeka u ovoj državi koji se danas osjeća izdano, uplašeno i ogorčeno.

Obraćamo vam se u danima kada smo trebali slaviti. Trebali smo pjevati, smijati se, gledati u budućnost s nadom i planirati svoje prve korake u svijetu odraslih. Umjesto toga, mi stojimo u tišini. Brojimo 19 minuta za 19 godina jednog prekinutog života. U nebo puštamo bijele balone za našeg vršnjaka, našeg kolegu, maturanta Luku Milovca.

Dok mi plačemo i marširamo ulicama tražeći pravdu za našeg prijatelja, iz vaših fotelja i institucija čuje se samo - gromoglasna, sramotna šutnja. Zato vas danas, bez rukavica i s punim pravom mladosti koju ste dužni štititi, javno pitamo: Kakva je ovo država?

Kakva je ovo država u kojoj sustav godinama mirno promatra čovjeka s ilegalnim oružjem, dok se njegovi spisi povlače po ladicama zbog "preopterećenosti"? Kakva je ovo država u kojoj ubojica slobodno šeta ulicama jer pravosuđe nema vremena, a to isto pravosuđe nađe vremena kada treba proganjati male ljude?

Luka nije poginuo u nesreći. Luku je ubio sustav koji je zakazao. Sustav koji je dopustio da kriminalac hoda s oružjem u rukama dok je Luka, s poštenjem u srcu, radio dostave kako bi zaradio za svoj kruh i svoju maturalnu večer.

Zašto sada šutite?

Zašto ne izađete pred kamere? Zašto se o ovome ne priča na izvanrednim sjednicama? Kada treba skupljati političke bodove, puna su vam usta mladih, demografije i budućnosti Hrvatske. A kada ta budućnost leži u lijesu zbog vašeg nemara, onda okrećete glavu.

Zar vas nije sram? Zar vas nije sram proći pokraj zgrade suda ispred koje djeca traže osnovno ljudsko pravo - pravo na život i sigurnost? Vaša šutnja nam govori samo jedno: za vas je ovo samo još jedna statistika, još jedan "slučaj" koji će prekriti prašina.

Zar su stanovi i kvadrati bitniji od jednog mladog života?

Svaki dan slušamo o milijunskim investicijama, o izgradnji novih luksuznih stanova, o betonizaciji, o profitu i ekonomskom rastu. Gledamo kako se zakoni kroje preko noći kada je u pitanju nečiji privatni kapital ili politički interes. Gospodo na vlasti, pitamo vas: Može li se u tim vašim novim stanovima kupiti izgubljeni život? Vrijedi li ijedan kvadratni metar, ijedan euro profita, ijedan politički mandat više od osmijeha jednog devetnaestogodišnjaka koji nikada neće dočekati svoju diplomu, koji nikada neće osnovati obitelj, koji se nikada neće vratiti kući svojim roditeljima?

Izgradili ste državu u kojoj su zgrade i interesi moćnika važniji od sigurnosti vlastite djece.

Naša poruka vama

Mi smo mladi, ali nismo slijepi. I nismo glupi. Ova norijada u Šibeniku i cijeloj Hrvatskoj pokazala je da smo zreliji od svih vas zajedno u odijelima. Mi smo pokazali što znači solidarnost, što znači ljubav i što znači borba za čovjeka.

Ovim pismom vam poručujemo - nećemo dopustiti da Luka postane samo zaboravljeni naslov u novinama. Tražimo hitne i korjenite promjene u pravosuđu. Tražimo da se zakoni za posjedovanje ilegalnog oružja i nasilje provode odmah, bez odgađanja, bez zastare i bez povlastica za bilo koga.

Ako niste u stanju osigurati da nam djeca ne ginu na ulicama dok rade i uče, onda odstupite. Jer država koja ne može zaštititi svoju mladost nema nikakvu budućnost.

S tugom u srcu, ali s kricem koji nećete moći utišati,

maturanti Šibenika i mladi Hrvatske", stoji u otvorenom pismu.