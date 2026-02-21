"Zemlja nam je majka. Ne želimo ju trovati i silovati": Građani poslali oštre poruke vlastima i investitorima. Najavljen novi prosvjed

U Zagrebu je održan prosvjed protiv megafarmi i klaonica pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji.
U velikoj i glasnoj povorci okupljeni su odlučno poručili ne megafarmama i klaonicama u Sisačko-moslavačkoj županiji.
"Zemlja nam je majka. Ne želimo ju trovati, silovati, želimo ju sačuvati", poručio je Denis Cvitković iz Siska.
"Ovo je priroda, bogom dana, trebamo promovirati ekološku proizvodnju hrane i sve što je budućnost", poručila je dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić.
Dobili su podršku i iz drugih krajeva Hrvatske, a prosvjed su podržala i poznata lica.
"Sanda i ja smo zajedno pružili podršku, pa zbog toga što je to jednostavno nedopustivo, da se prljavim novcima rade zločinački projekti, to je zločinački za piliće, za ljude i za taj prostor. Ne može", poručio je glazbenik Darko Rundek.
Na jutrošnji sastanak u ministarstvo, osim udruga i inicijativa, pozvani su bili i investitori, no nisu se pojavili. Na svojim mrežnim stranicama objavili su priopćenje u kojem navode kako od početka njihov projekt ima službenu potvrdu jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Prema procjenama organizatora, na prosvjedu je bilo više od pet tisuća ljudi. Najavili su i novi, 25. travnja - u Sisku.
