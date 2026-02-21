FOTOGALERIJA Veliki prosvjed protiv megafarme i klaonice pilića: Pogledajte prizore iz Zagreba

U Zagrebu se u subotu održava prosvjed protiv gradnje velikih farmi i klaonica pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji, a okupilo se više tisuća prosvjednika.

Prosvjednici su se u organizaciji Zelene akcije, Prijatelja životinja te građanskih inicijativa "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani" okupili na Tomislavovom trga i krenuli u prosvjednu šetnju prema Zrinjevcu.

Iznoseći zahtjeve prosvjednika, predstavnica Zelene akcije Dora Sivka kazala je da traže obustavu svih pokrenutih postupaka procjene utjecaja na okoliš, reviziju svih do sada izdanih rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu i stratešku procjenu svih zahvata kako bi se sagledao kumulativan učinak čak 20 planiranih projekata na okoliš, na ekološku mrežu, ljudsku zdravlje i na ekonomiju.

Također zahtijevaju obustavu svake podrške države i drugih vlasti ovim projektima te usvajanje nacionalne odluke koja bi ovakve projekte klasificirala kao neprihvatljive.

"Mega zlo"

Predsjednik Zelene akcije Luka Oman kazao je i da ih je prije prosvjeda na sastanak primio ministar poljoprivrede David Vlajčić te da su mu zahvalni što će njihove zahtjeve uručiti premijeru, "na kojem je sada odluka da zaštiti ovaj narod, ovu zemlju, njezin okoliš, njezinu budućnost".

"Mislimo da on (premijer) treba dobiti sve informacije i mislimo da će ih sada imati. Mislim da Hrvatska ne treba definitivno ići u interes profiterima i investitorima, nego svojim građanima. I ono što je najvažnije, neka se čuje njihov glas pa da je to ne znam kako dobro, a ako oni to ne žele, onda ne žele", poručio je Oman.

Dodao je i da ljudi imaju pravo odbiti "mega zlo" koje može dovesti do uništenja jedne županije, jednog cijelog dijela Hrvatske. "I ovdje smo ne samo uz taj narod, nego zapravo u sve građane Hrvatske jer se to može dogoditi i nekoj drugoj županiji, ako sada odlučno ne kažemo ne", kazao je Oman.

Brojni sudionici držali su transparente: "Pilići dolaze, Siščani odlaze?", "Dosta nam je naših smradova, ne trebamo još i ukrajinske", "Prodajete nam miris napretka, a smrdi na uništenje".

Prosvjed je uslijedio nakon ovotjedne tribine održane u Sisku na inicijativu ministra poljoprivrede gdje su se udruge žestoko usprotivile gradnji velikih peradarskih pogona u Sisku, dok su predstavnici investitora tvrdili da projekt donose brojne ekonomske i društvene koristi. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 608 milijuna eura, koji provodi Premium Chicken Company, u vlasništvu hrvatskog društva Renaissance Capital d.o.o.

Najvažniji zahvat unutar investicije je klaonica u Sisku, koja bi trebala imati kapacitet klanja od oko 84 milijuna pilića na godinu. Uz klaonicu, za protivnike projekta sporno je i planirano bioplinsko postrojenje u Sisku, no investitor je zanijekao da ga planira graditi. Ministar Vlajčić na tribini je rekao da Hrvatska nije samodostatna u proizvodnji pilića pa se investicije ne smiju odbijati, ali da ministarstvo ne okreće glavu ni od građana.

Osim na tribini projekt je izazvao i burne rasprave i u Hrvatskom saboru, a izgradnju velikih peradarskih farmi osudila je i Sisačka biskupija.

Prizore s prosvjeda pogledajte u fotogaleriji.

