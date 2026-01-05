U tijeku velika potraga, javila se jedna od nestalih sestara: "Ne smijem reći gdje sam"

Splitska policija pokrenula je intenzivnu potragu za troje maloljetnika koji su nestali u Kaštel-Lukšiću na Staru godinu, 31. 12. 2025.

Nestale su sestre Lara (2013.) i Renata Burić (2009.) te Antonio Benat (2010.). Vjeruje se da su se udaljili zajedno u novogodišnjoj noći iz ustanove u kojoj su bili smješteni. Antonio i Renata navodno su u vezi, a prilikom udaljavanja iz ustanove poveli su i Renatinu mlađu sestru.

Policija za maloljetnicima traga već danima, a svaka pomoć je dobrodošla. Nakon što je vijest o njihovu nestanku objavljena u medijima, u nedjelju oko 23 sata na društvenim mrežama javila se Lara Burić, koja je napisala: "Dobro sam. Ne smijem reći gdje sam". Dodala je i da je morala pobjeći iz ustanove jer su, kako je napisala, "svi na svoj način sebični i bezobrazni prema nama".

Mnogi građani zamolili su Laru da se javi policiji i da se vrati te ponudili pomoć.

Od policije doznajemo da istražuju sve dojave, kao i poruke na društvenim mrežama, no ne mogu ništa potvrditi dok ne utvrde vjerodostojnosti poruka na društvenim mrežama jer je riječ o profilu koji je tek otvoren i nema objava te ne mogu potvrditi istinitost.

U tijeku je intenzivna potraga u svim smjerovima istrage, a građane mole za pomoć.

Lara Burić visoka je oko 158 centimetara, smeđe kose i zelenih očiju s ovalnim licem. U trenutku nestanka nosila je crne tajice, tamnu majicu, crnu jaknu s cirkonima i tenisice.

Renata Burić visoka je 165 centimetara, ima kestenjastu kosu i smeđe oči. Vitke je tjelesne građe, a u trenutku nestanka bila je odjevena u sivu majicu s printom na prednjoj strani, plave traperice i tenisice.

Antonio Benat visok je oko 165 centimetara, kestenjaste kose i smeđih očiju. Bio je odjeven u crnu trenirku, crnu jaknu i tenisice.

Informacije možete dojaviti najbližoj policijskoj postaji ili nazvati broj 192 ili dostaviti podatke putem e-maila na nestali@nestali.hr.