Zima pokazuje zube: Snijeg stiže u većinu kopnene Hrvatske, na jugu obilna kiša

Nastavlja se nestabilno vrijeme s oborinama, a od sutra će biti i hladnije. Snijeg će zabijeliti mnoge krajeve kopnene Hrvatske, pri čemu će ga najviše biti u gorju. U Dalmaciji početkom tjedna ponovno može biti obilne kiše i izraženih grmljavinskih pljuskova. Razlog je frontalni sustav koji se zadržava nad srednjom Dalmacijom i povezan je s ciklonom u Sredozemlju. Sredinom tjedna središte ciklone bit će još bliže, a hladan zrak iz srednje Europe gurat će se snažnije, pa se oborine očekuju svakodnevno, sve do četvrtka.

Prvi ponedjeljak u novoj godini donosi oblačno vrijeme, u unutrašnjosti sa snijegom koji bi trebao padati u gotovo svim kopnenim krajevima. Jači snijeg očekuje se u Posavini, Srijemu, Banovini, na Kordunu i u gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će padati kiša, u Dalmaciji osobito u zagori i na jugu obilna. Izdana su brojna upozorenja, a u južnoj Dalmaciji tijekom dana može pasti i do 100 milimetara kiše. U južnoj Lici i u unutrašnjosti Dalmacije, u višim predjelima, kiša se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom pa je moguća poledica. Puhat će sjeverni vjetar, podno Velebita uz olujne udare bure, dok će južnije u Dalmaciji puhati južni i jugozapadni vjetar te jugo. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će 2 do 3 stupnja ispod ništice, u gorju do -5, a na Jadranu od 3 na sjevernom dijelu do 13 stupnjeva na jugu.

U središnjoj Hrvatskoj zadržat će se oblačno vrijeme uz povremeni snijeg tijekom cijelog dana, osobito u gorju i južnijim dijelovima regije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će i u najtoplijem dijelu dana ostati ispod nule.

U Slavoniji i drugim istočnim predjelima moguće je stvaranje debljeg snježnog pokrivača, osobito u Posavini i požeškom gorju. Na krajnjem istoku, u Srijemu, poslijepodne je lokalno moguća i kiša koja se smrzava u dodiru s tlom. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevna temperatura bit će oko nule.

U gorskoj Hrvatskoj očekuje se novi snježni pokrivač, osobito u Lici gdje će ga biti više. Prema sjevernoj Dalmaciji, u višim predjelima, može padati i kiša koja se smrzava na tlu, na što upozorava i Meteoalarm. Na sjevernom Jadranu padat će kiša, a u unutrašnjosti Istre i susnježica. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima podno Velebita. U gorju će cijeli dan biti ispod ništice, u Istri od 3 do 5 stupnjeva, a na Kvarneru oko 8 do 9 stupnjeva.

U Dalmaciji će padati kiša, u zaleđu i na jugu mjestimice obilna, uz izražene pljuskove i grmljavinu. Na jugu može pasti i do stotinjak litara kiše po četvornom metru, zbog čega je za dubrovačko područje na snazi narančasto upozorenje. U zaleđu, u višim predjelima Dinare, kiša se može smrzavati u dodiru s tlom. Na sjeveru Dalmacije puhati će bura, a na jugu južni i jugozapadni vjetar te jugo. Temperature će se kretati oko 10 stupnjeva na sjeveru i oko 15 na jugu, dok će u zaleđu biti hladnije.

Vrijeme idućih dana

Nastavak tjedna donosi još snijega u unutrašnjosti, povremeno sve do četvrtka, kada se sredinom dana sa zapada prolazno očekuje kidanje naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, uz temperature koje će cijelo vrijeme biti ispod ništice, a noću uz sve izraženije minuse.

Na Jadranu će i u utorak biti kiše, u Dalmaciji i dalje moguće obilne, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. U utorak se na sjevernom Jadranu, a u srijedu i na dijelu srednjeg Jadrana, može pojaviti i snijeg nošen jakom burom. U četvrtak se očekuje prolazno smanjenje naoblake. U utorak će puhati bura, na jugu još jugo, a od srijede bura, tramontana i sjeverozapadnjak. Bit će vjetrovito i sve hladnije.

Pred nama je tjedan s čestim oborinama. U mnogim kopnenim krajevima bit će snijega i stvarat će se snježni pokrivač, najviše u gorskoj Hrvatskoj i Posavini, dok se na jugu očekuje obilna kiša. Putnicima se savjetuje da se o stanju na cestama i u lukama informiraju neposredno prije polaska.