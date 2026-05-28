Paljba po Tomaševiću na skupštini: "Stranka Možemo! od ovog je tjedna kriminalna organizacija"

Burno je bilo u srijedu u zagrebačkoj gradskoj skupštini, uz razmjenu prozivki za korupciju između gradonačelnika Tomislava Tomaševića i HDZ-ova Mislava Hermana.

"Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce, zadnja stranka u Hrvatskoj koja može govoriti o korupciji. Vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara", poručio je Tomašević na sjednici Gradske skupštine.

Herman je prethodno zatražio da se po hitnom postupku na dnevni red sjednice uvrsti točka o aferi Hipodrom u gradskoj ustanovi Upravljanje sportskim objektima (USO) u kojoj je bivši ravnatelj Kosta Kostanjević, nakon priznanja nedjela i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora.

Riječ je o prijedlogu zaključka koji traži izvješće o poduzetim radnjama gradonačelnika Grada Zagreba, odnosno ovlaštenih osoba Ustanove USO u kaznenom postupku.

Nakon glasanja o prihvaćanju dnevnog reda taj je prijedlog Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU uvršten u dnevni red skupštinske sjednice.

"Stranka Možemo! od ovog je tjedna kriminalna organizacija. Ja vam na tome čestitam, ali to je uistinu šokantno. Ono što posebno zabrinjava u ovom čitavom slučaju - s kolikim žje arom gradonačelnik Tomašević branio Kostu Kostanjevića mjesecima", istaknuo je Herman.

Herman je u obrazloženju naveo kako žele da im gradonačelnik objasni zašto je toliko štitio Kostanjevića i komu je novac bio namijenjen. Zatražio je i objašnjenje zašto se čekalo s povratom novca i je li se nekoga štitilo, upitavši je li sve bilo stvarno u rukama aktera za koje se danas zna.

Tomašević je rekao da u dnevni red ne može biti uvrštena točka kojom je predsjednica Kluba Zagrepčanke Dina Dogan tražila da se dostavlja dokumentacija Gradskoj skupštini o javnim nabavama oko kojih se vode izvidi u Vodoopskrbi i odvodnji (ViO), čiji je direktor Marko Blažević zbog toga podnio ostavku.

"U ovom trenutku izvidi su tajni, ja sam rekao u ponedjeljak to što sam mogao znati i što sam smio reći. Znači, ne bi se moglo ni komentirati o kojim se postupcima javne nabave vode izvidi, a kamoli što drugo", istaknuo je Tomašević.

Rekao je da se ta točka ne može niti usvojiti, niti se može o tome na taj način raspravljati.

Međutim, nastavio je Tomašević, da ne bi bilo da se ne može raspravljati o Vodoopskrbi i odvodnji (ViO) i javnim nabavama, točka Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU koja govori o projektu Zagreb iz perspektive javnih nabava opravdana je te je opravdano njezino stavljanje u hitni postupak zato što projekt Zagreb i javne nabave za radove nisu još ni počele, niti jedna, i o tome, kazao je, mogu razgovarati.

U dnevni red na prijedlog Kluba gradskih zastupnika Drito po hitnom postupku uvrštena je točka o Autobusnom kolodvoru, gdje je nedavno palo staklo.

Tomašević je rekao da je hitni postupak opravdan s obzirom na to da se pad stakla dogodio u petak, to jest nakon dopune dnevnog reda. "Mi se ne ponašamo kao prethodna vlast", rekao je gradonačelnik.

Po hitnom je postupku na dnevni red uvršten i prijedlog odluke gradonačelnika Tomaševića o novčanoj pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na grobnim mjestima zbog nevremena na području Zagreba od 26. do 28. ožujka.