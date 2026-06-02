FOTO Tomašević se pohvalio obnovom petlje: Dio građana primijetio neobičan detalj

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević objavio je da je završena cjelovita obnova petlje na Držićevoj ulici, vrijedna više od sedam milijuna eura.

Dok je dio građana pozdravio završetak radova, drugi su u komentarima primijetili neobičan detalj na fotografiji koja prati objavu.

"Od izgradnje Zagrebačke petlje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija trećeg nivoa od njezina otvorenja. Završetkom radova produžen je vijek trajanja konstrukcije te su stvoreni kvalitetniji i sigurniji uvjeti za svakodnevno odvijanje prometa. Obnovom je zahvaćeno čitavih 600 metara nadvožnjaka, čime su unaprijeđeni sigurnost i dugoročna stabilnost jedne od najvažnijih prometnih točaka u gradu", poručio je Tomašević.

Nabrojao je da su radovima vrijednima sedam milijuna eura zamijenjeni asfaltni slojevi i hidroizolacija, postavljene nove pješačke i zaštitne ograde te obnovljeni ključni dijelovi armiranobetonske konstrukcije, uključujući stupove, ležajeve i upornjake. Sanirani su i pješački hodnici, uz zamjenu rubnjaka i slivnika te dodatno brtvljenje spojeva. Istodobno su provedeni zahtjevni radovi na donjem ustroju objekta, uključujući hidrodemoliranje oštećenog betona i njegovu reprofilaciju, kao i čišćenje i zaštitu betonskih površina.

"Sanacija petlje bila je posebno zahtjevna zbog činjenice da se tijekom izvođenja radova ispod vijadukta neprekidno odvijao cestovni i tramvajski promet na Slavonskoj aveniji i Aveniji Marina Držića. Tijekom izvođenja radova provedeno je ukupno osam različitih faza privremene prometne regulacije. Kako bi se tijekom izvođenja radova promet na donjim razinama mogao nesmetano odvijati, ispod objekta bila je postavljena velika viseća skela površine čak 6650 kvadrata.

U komentarima na Tomaševićevu objavu dio građana primijetio je da plavi i crveni automobil, koji su dodani na fotografiju - voze u suprotnom smjeru.