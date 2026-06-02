Kaos zbog svinja na zagrebačkoj obilaznici: Kolona čak osam kilometara

Nesvakidašnja situacija stvorila je velike gužve na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko. Promet se odvija uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolone se protežu kilometrima.

Kolona je u smjeru Bregane duga oko 8 kilometara, a u smjeru Lipovca oko 3 kilometara.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba, svinje su uočene na 26. kilometru autoceste. Iz HAK-a pozivaju na dodatan oprez.

HAK navodi da je kolona u smjeru Bregane duga oko sedam kilometara, dok je u smjeru Lipovca dosegnula oko tri kilometra.

Policija je dojavu zaprimila oko 16:35 te utvrđuje sve okolnosti događaja.

Za sada je poznato da nije bilo prometne nesreće. Na teren je pozvana i nadležna veterinarska služba.