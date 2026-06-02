Tinejdžerica umrla nakon hitne operacije: Pokrenuta istraga protiv troje liječnika

Austrijsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv troje liječnika nakon smrti 17-godišnjakinje.

Tinejdžerica je krajem prošle godine preminula nakon hitne operacije u bolnici u Oberwartu, u pokrajini Gradišće.

Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bilo zatajenje više organa povezano s puknućem slijepog crijeva, piše ORF.

Djevojka je, prema pisanju austrijskih medija, u prosincu prošle godine u bolnicu u Oberwartu dovezena u životno ugroženom stanju. Nakon hitne operacije preminula je unatoč naporima liječnika.

Prema dostupnim informacijama, 17-godišnjakinja se liječila i prije dolaska u bolnicu. Potom je vozilom hitne pomoći prevezena u zdravstvenu ustanovu, no liječnici je više nisu uspjeli stabilizirati.

Državno odvjetništvo u austrijskom Eisenstadtu naložilo je obdukciju, čiji su rezultati objavljeni u utorak. Utvrđeno je da je djevojka umrla od zatajenja više organa izazvanog sepsom koja se razvila zbog upale trbušne maramice.

Do upale trbušne maramice došlo je nakon puknuća slijepog crijeva, pokazali su nalazi obdukcije.

Istraga sada obuhvaća troje liječnika koji su sudjelovali u liječenju djevojke, među kojima je i liječnik opće medicine. Naručeno je dodatno medicinsko vještačenje koje bi trebalo utvrditi tko je i u kojem trenutku mogao prepoznati dijagnozu.

Za sada nije poznato kada bi istraga mogla biti završena niti hoće li rezultirati podizanjem optužnice.