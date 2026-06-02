Odvjetnica žrtve hrvatskog borca: "Udario ga je iz čista mira. Klasificirana je teška tjelesna ozljeda"

Policija je uhitila borca Marka Martinjaka, sumnjiči ga da je tijekom sportskog susreta u nedjelju glavom udario 32-godišnjeg igrača koji je zadobio teške ozljede i zaprimljen je na hitnoj u KBC-u Zagreb.

Uhićen Marko Martinjak, borac osumnjičen za teške tjelesne ozljede

Sineva Vukušić, odvjetnica žrtve

Inače, Martinjak je prvak u boksu bez rukavica, a nakon incidenta oglasio se na društvenim mrežama i ispričao. Policija je protiv njega podigla kaznenu prijavu i predan je pritvorskom nadzorniku, traje kriminalističko istraživanje. Da je svemu prethodio verbalni okršaj odvjetnica ozlijeđenog negira.

Marko Martinjak, borac

“Moja stranka je završila na hitnoj. Nažalost, klasificirana je teška tjelesna ozljeda. Pušten je doma međutim danas se morao opet javiti liječniku jer ima vrtoglavice, mučnine i bolove. Naravno da će ga saslušavati u svojstvu oštećenika i nadamo se da će saslušavati sve ostale očevice. Iz jučerašnjih objava koje sam uspjela vidjeti okrivljenik govori neistine. Naime govori da ga je moja stranka provocirala i vrijeđala i da je zbog toga došlo do udarca. Međutim to ne odgovara istini jer ga je udario iz čista mira”, rekla je Sineva Vukušić, odvjetnica žrtve.